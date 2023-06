Tajemnicza choroba trenera personalnego z Łodzi. Nikt nie wie, co mu dolega

Żaden lekarz nie wie, co dolega Michałowi Lewandowskiemu, trenerowi personalnemu z Łodzi, który od przeszło roku zmaga się z tajemniczą chorobą. Pierwsze objawy pojawiły się w czasie wyjazdu 42-latka z narzeczoną Martą do Egiptu. Medycy zdiagnozowali u niego najpierw hipereozynofilię, w której chory produkuje krwinki białe atakujące po kolei rożne narządy. Po zastosowaniu leczenia stan mężczyzny wcale się jednak nie poprawiał, dlatego teraz lekarze zaczęli podejrzewać, że przyczyny drastycznego pogorszenia jego zdrowia mogą mieć podłoże alergiczne. Narzeczona Michała wspomina, że miesiąc przed pierwszym objawami 42-latek zrobił sobie tatuaż na szyi, który powoli się goił - to właśnie wtedy mogło dojść do niepożądanej reakcji alergicznej. Efektem choroby jest to, że w ciągu roku od pojawienia się choroby przeszedł zapalenie każdego organu w swoim ciele: od pękającej do krwi skóry na dłoniach i stopach, poprzez zapalenie wątroby, trzustki, nerek, tarczycy, prostaty, skończywszy na zapaleniu węzłów chłonnych i płuc. Lewandowski i jego narzeczona nie widzieli innego ratunku, jak zaapelować do serc ludzi dobrej woli - o pomoc w zebraniu funduszy na leczenie, ale też znalezienie specjalisty, który w końcu trafnie zdiagnozuje chorobę 42-latka.

- Szukamy osób, które chciałby się podjąć leczenia, które mają jakieś pomysły, bo lekarze nie wiedzą już, co robić - mówi Marta.

Gorące słowa otuchy od internautów

Na ten apel nie pozostali obojętni internauci, którzy mocno wspierają Michała i jego narzeczoną w poszukiwaniach leku na tajemniczą chorobę. - (...) chyba przestanę narzekać na moje dolegliwości ....życzę Panu zdrowia i super że nie jest pan z tym sam ❤️❤️ - napisał jeden z użytkowników Facebooka. Film, którego tragicznym bohaterem jest 42-latek, obejrzało blisko pół miliona osób.

- Trudno mi sobie nawet wyobrazić, jak potwornym w tej sytuacji musi być uczucie bezradności 🙁 Z całego serca życzę więc, aby jak najszybciej znalazł się w końcu ktoś, komu uda się postawić właściwą diagnozę i wdrożyć odpowiednie leczenie, poprawiające komfort życia i pozwalające Michałowi cieszyć się nim na nowo - pisze internautka.

Nie zabrakło również użytkowników, którzy postanowili udostępnić post poświęcony mieszkańcowi Łodzi w nadziei, że pojawią się osoby, które będą w stanie mu pomóc.

- Życzę panu aby spotkał pan ludzi którzy będą walczyć o powrót do zdrowia i znaleźli przyczynę dlaczego ciało tak się zachowuje ❤️❤️❤️❤️❤️💪💪💪💪💪 - czytamy w jednym z komentarzy.