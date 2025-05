Tajemnicza śmierć w zbiorniku Jeziorsko. Udział osób trzecich nie został wykluczony!

Łódzkie. Ciało mężczyzny w zbiorniku Jeziorsko

Co doprowadziło do śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w zbiorniku Jeziorsko? Do tragicznego odkrycia doszło w niedzielę, 11 maja, ok. godz. 18. Jak informuje policja, spacerujący brzegiem akwenu przypadkowy świadek zdarzenia zauważył zwłoki denata, dryfujące na wodzie nieopodal miejscowości Tomisławice. Mężczyzna wezwał na miejsce służby ratownicze.

- Na razie nie udało się ustalić tożsamości zmarłego, dlatego cały czas prowadzimy czynności pod nadzorem prokuratury, by zdobyć tę informację, jak również wyjaśnić szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia - przekazała "Super Expressowi" asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

Na ten moment nie wykluczono, że do śmierci mężczyzny mogły się przyczynić osoby trzecie.