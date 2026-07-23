Tajemnicze zaginięcie Kamila Madeja. Młody mężczyzna zapadł się pod ziemię

Policja w Sieradzu szuka zaginionego Kamila Madeja

Mija kolejny tydzień, od kiedy słuch po młodym mężczyźnie zaginął. Kamil Madej był widziany po raz ostatni w Sieradzu dokładnie 10 czerwca 2026 roku, jednak do dziś nie dotarł do swojego domu ani nie odezwał się do bliskich. Miejscowi funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu zwracają się z gorącym apelem do wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć w tej sprawie.

- Każda informacja, może mieć znaczenie i pomóc w odnalezieniu zaginionego - przekazała asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji.

- Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Sieradzu pod numerami: 47 845 17 05, 47 845 17 07 (całodobowo) lub pod numerem alarmowym 112 - zaapelowała policjantka.

Rysopis i znaki szczególne Kamila Madeja z Sieradza

wiek: z wyglądu około 23–25 lat

z wyglądu około 23–25 lat wzrost: około 176 cm

około 176 cm budowa ciała: średnia

średnia włosy: czarne, do ramion

czarne, do ramion zarost: broda

Mężczyzna nosi okulary korekcyjne. W dniu zaginięcia Kamil Madej ubrany był w czarny T-shirt z napisami z przodu, czarną, rozpinaną bluzę z kapturem oraz długie spodnie koloru szarego. Miał na nogach klapki z napisem „Sport” oraz słuchawki na uszach.

Autor: KPP w Sieradzu/ Materiały prasowe

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