Wbił 63-latkowi nóż prosto w pierś. Zabójstwo pod Radomskiem

Zabójstwo pod Radomskiem. Nie żyje 63-latek

Dramat rozegrał się 18 lipca w jednym z domów na terenie gminy Gidle. Po godz. 20 radomszczańscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że znajduje się tam mężczyzna, który nie daje oznak życia. - Pod wskazany adres natychmiast skierowano patrol. Po przybyciu na miejsce policjanci zastali leżące zwłoki 63-letniego mężczyzny. Mężczyzna posiadał ranę kłutą w okolicy klatki piersiowej. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon - poinformował aspirant Dariusz Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Na miejscu tragicznego zdarzenia prokurator wraz z funkcjonariuszami policji przeprowadził oględziny oraz zabezpieczył dowody rzeczowe i ślady kryminalistyczne, a także ciało 63-latka w celu przeprowadzenia przez biegłego sekcji zwłok. Przesłuchani zostali też świadkowie.

67-latek aresztowany

W budynku, w którym znaleziono martwego mężczyznę, przebywał również nietrzeźwy 67-latek. Został on zatrzymany przez policjantów. Usłyszał już zarzut.

- W dniu 20 lipca 2026 roku prokurator przedstawił zarzut umyślnego pozbawienia życia pokrzywdzonego, poprzez zadanie mu ciosu niebezpiecznym narzędziem, powodującego ranę kłutą klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim prok. Łukasz Ociepa.

Dzień później sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 67-latka na trzy miesiące.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo nawet kara dożywocia za kratkami.