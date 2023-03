Posiłki w szpitalach: tak karmią na porodówce w Łodzi

O posiłkach w polskich szpitalach powiedziano już tyle, że spokojnie można by napisać książkę, w dodatku bogato ilustrowaną. Nie od dziś wiadomo, że prawidłowo zbilansowane i zdrowe posiłki są bardzo ważne szczególnie dla przyszłych mam i kobiet po porodzie. Niejednokrotnie do mediów docierały jednak głosy niezadowolonych pacjentek, które skarżyły się na jakość i ilość posiłków w szpitalu. W sieci krążą zdjęcia talerzy wypełnionych niezidentyfikowaną breją, którą nazywa się "obiadem", albo kromki chleba z liściem sałaty na kolację. Czasami pacjenci w ogóle nie dostawali warzyw, a tylko produkty najgorszej jakości. Czy tak jest we wszystkich szpitalach? Joanna, Czytelniczka "Super Expressu", niedawno urodziła bliźnięta w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Podczas pobytu w szpitalu fotografowała zdjęcia posiłków, którymi karmiono ją na porodówce. Gdy je zobaczyliśmy, prawie spadliśmy z krzesła! Aż trudno uwierzyć, jakie posiłki podaje się kobietom na porodówce. To trzeba zobaczyć na własne oczy!

Posiłki w szpitalach. Tym karmi się pacjentów

Słysząc hasło "tak karmią w polskich szpitalach", wiele osób spodziewa się najgorszego. Przed oczami stają im krążące w internecie zdjęcia obrzydliwych posiłków, marnej jakości produktów oraz głodowych porcji. Tymczasem trzeba to powiedzieć jasno: wyżywienie w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi stanęło na wysokości zadania. Na zdjęciach przesłanych "Super Expressowi" przez Czytelniczkę Joannę widać tace pełne apetycznie wyglądających posiłków. Dwudaniowe obiady składające się z gęstej i pożywnej zupy (w przeciwieństwie do tych gotowanych "na gwoździu") oraz sztuki mięsa, kaszy, ziemniaków lub makaronu oraz surówki wyglądają tak smakowicie, że chciałoby się je zjeść. Również na śniadania i kolacje nie można narzekać. Na talerzach nie brakuje warzyw, a dodatki do chleba wyglądają na produkty dobrej jakości. Jest różnorodnie i apetycznie! Pozostaje nam życzyć wszystkim pacjentom takich posiłków w polskich szpitalach.

