Taka będzie pogoda we Wszystkich Świętych. Tu 1 listopada zmień ciepły płaszcz na kurtkę przeciwdeszczową

W Dzień Wszystkich Świętych Polacy tradycyjnie odwiedzą cmentarze, a pogoda jest kluczowym czynnikiem wpływającym na te plany.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje niezwykle ciepłą pogodę na 1 listopada, z temperaturami do 18 stopni Celsjusza.

Chociaż spodziewane są wysokie temperatury, zwłaszcza na południu, możliwe są również przelotne opady deszczu.

Czy to ciepło utrzyma się przez cały weekend i czy deszcz pokrzyżuje plany Polaków?

Już w sobotę 1 listopada, a więc Dzień Wszystkich Świętych. To dzień wolny od pracy, dlatego już w najbliższy weekend Polacy tłumnie ruszą na cmentarze, aby zapalić znicze, złożyć kwiaty i pomodlić się przy grobach swoich bliskich, oddając im pamięć. Ważną kwestią we Wszystkich Świętych jest pogoda, jaka czeka nas 1 listopada. Zimno i deszcz mogą mocno uprzykrzyć wyjazdy na cmentarze, zarówno jeśli chodzi o jazdę, jak i spacer wzdłuż cmentarnych alejek.

O to, jaka będzie pogoda 1 listopada zapytaliśmy ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Obecnie prognozy numeryczne wskazują, że obchodzony 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych upłynie pod znakiem ciepłej pogody. Takich temperatury nie oglądaliśmy często nawet w październiku.

W sobotę w ciągu dnia prognozowane są temperatury od 8 do 18 stopni Celsjusza. Zachmurzenie zmienne, a na wybrzeżu możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr powinien być słaby.

- mówi „Super Expressowi” Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy i synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Jak widać, radość z dość wysokich temperatur zmącą nieco opady deszczu. Najcieplejsze będą południowe regiony Polski. Typowo jesienne temperatury prognozowane są dla północnej części kraju. Wysokie temperatury 1 listopada będą znakiem szczególnym pogody w nadchodzącym weekend. – Aktualnie wyniki modelów wskazują, że 31 października temperatury w Polsce będą w przedziale 8-16 stopni Celsjusza – mówi Agnieszka Prasek o pogodzie na ostatni dzień października.

Choć najbliższy piątek zapowiada się na dość ciepły, niestety może też popadać. - Prognozowane jest zachmurzenie na przeważającym obszarze kraju. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W centrum możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr na ogół słaby, jedynie w pasie podgórskim porywisty – mówi rzeczniczka IMGW.

A co z pogodą w ostatni dzień weekendu? Temperatury mają… wzrosnąć. - W niedzielę (2 listopada) prognozowane są temperatury od 12 nawet do 20 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół słaby, okresami umiarkowany i porywisty, ale prognozowany jedynie w pasie wybrzeża oraz na obszarach podgórskich – wymienia Agnieszka Prasek.

