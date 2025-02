i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Prokuratura poinformowała w piątek, 14 lutego, o zatrzymaniu mężczyzny, który usiłował zabić taksówkarza z Łodzi. Jak informują śledczy, 34-latek zamówił wsiadł do taksówki na ul. Piotrkowskiej i zamówił kurs do Florentynowa, zdj. ilustracyjne

Sprawca zatrzymany

Taksówkarz otrzymał 8 ciosów nożem w czasie kursu! Szokujący atak w Łodzi

Prokuratura poinformowała w piątek, 14 lutego, o zatrzymaniu mężczyzny, który usiłował zabić taksówkarza z Łodzi. Jak informują śledczy, 34-latek wsiadł do taksówki na ul. Piotrkowskiej i zamówił kurs do Florentynowa. Chwilę przed zakończeniem podróży siedzący na tylnym siedzeniu mężczyzna zaatakował 57-latka, zadając mu co najmniej 8 ciosów nożem.