Targi Książki i Mediów VIVELO w 2025 roku w Łodzi

- Z dumą ogłaszamy, że Targi Książki i Mediów VIVELO w 2025 roku pojawią się na mapie wydarzeń kulturalnych Łodzi - mówi Irma Tomaszewska, Dyrektor Generalna Targów Książki i Mediów VIVELO.

Jest to trzecie ogłoszone miasto, po Warszawie i Lublinie.

- Zorganizowane przez nas po raz pierwszy w 2023 roku Targi Książki i Mediów VIVELO w Warszawie wpisały się w mapę kulturalną stolicy. Rozwijać będziemy tę unikalną przestrzeń targową też w Łodzi – sercu polskiej kultury i sztuki, zapraszając do nowoczesnego obiektu Expo Łódź wydawców, wystawców, pisarzy, twórców internetowych i osobowości a przede wszystkim miłośników książek - dodaje Irma Tomaszewska, Dyrektor Generalna Targów Książki i Mediów VIVELO.

Podczas Targów Książki i Mediów VIVELO w Łodzi wykorzystane zostaną rozwiązania, które sprawdziły się podczas edycji na największym stadionie w kraju – PGE Narodowym, jak na przykład te mające na celu organizację sesji autografowych nawet najbardziej zasięgowych autorów w sposób bezpieczny i taki, który pozwala odwiedzającym w sposób niezakłócony zapoznawać się z ofertą wydawnictw.

- Rozszerzenie listy miast, w których odbywać się będą Targi Książki i Mediów VIVELO pozwoli zaoferować nam atrakcyjne warunki uczestnictwa wystawcom, jak chociażby oferty pakietowe - dodaje Irma Tomaszewska, Dyrektor Generalna Targów Książki i Mediów VIVELO.

Podczas pierwszej edycji Targów Książki i Mediów VIVELO w Warszawie blisko 40 000 osób odwiedziło PGE Narodowy. Organizatorzy wykorzystali ok. 20 000 m2 powierzchni PGE Narodowego, aby stworzyć strefy tematyczne m.in. #spotkajautora, #booktok, #gaming, #lifestyle, #mamatatadziecko, #audio, na których odbyło się ok. 100 wydarzeń towarzyszących: pokazów, warsztatów, paneli. Odbyło się także ponad 550 spotkań z autorami. Spotkać można było najbardziej znane nazwiska polskie nazwiska: prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Katarzynę Bondę, Katarzynę Kubisiowską czy Remigiusza Mroza, a na specjalne zaproszenie Targów VIVELO do Warszawy przylecieli m.in. Graham Masterton, Toshikazu Kawaguchi czy Harry Whittaker, syn Lucindy Riley. Swoją ofertę licznie zaprezentowały wiodące wydawnictwa - od największych po te kameralne oraz przedstawiciele self-publishingu, jak również księgarnie, organizacje branżowe, platformy cyfrowe oraz media tradycyjne - prasa, radio.