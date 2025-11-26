Trzy kobiety zostały ranne w wypadku autobusu w Tarnówce pod Zduńską Wolą.

Kierowca mercedesa stracił panowanie nad pojazdem i wylądował w rowie.

Tarnówka. Wypadek autobusu. Trzy kobiety zabrane do szpitala

Nie wiadomo, jak poważny jest stan 43-, 54- i 67-latki, które zostały ranne w wypadku autobusu w Tarnówce pod Zduńską Wolą. Do zdarzenia doszło we wtorek, 25 listopada, przed godz. 23.

- Kierujący samochodem marki Mercedes, 52-letni mieszkaniec Łasku, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Zjechał na pobocze, a następnie do rowu - poinformowała mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk, rzeczniczka KPP w Zduńskiej Woli.

Pojazd, którym oprócz prowadzącego (mężczyzna był trzeźwy) podróżowało 12 pasażerów, wylądował na boku. Strażacy, którzy interweniowali na miejscu wypadku, pracowali przez kolejne 3 godziny, m.in. stawiając autobus z powrotem na koła.

Poszkodowane w zdarzeniu kobiety to dwie mieszkanki gminy Szadek (54- i 67-latka) i mieszkanka powiatu poddębickiego. Na dolegliwości po zdarzeniu skarżyła sie jeszcze jedna osoba, ale ostatecznie nie została hospitalizowana.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.