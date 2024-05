Te kapibary sa naprawdę słodkie! Właśnie Ty możesz wybrać dla nich imiona

Dwie kapibary zamieszkały w łódzkim ogrodzie zoologicznym. Zorganizowano konkurs na imiona dla nich

Kapibary to sympatyczne duże gryzonie rodem z Ameryki Południowej. W Polsce na wolności nie występują, ale można je spotkać na przykład w łódzkim ogrodzie zoologicznym. Niedawno zamieszkały tam dwie półroczne samiczki tego gatunku. Przyjechały do Łodzi z Zamościa, niebawem dołączy do nich samiec. Zwierzaki nie mają jeszcze imion, więc władze zoo postanowiły wybrać je w internetowym plebiscycie na Facebooku. Poniżej linkujemy post, w którym można oddać gos na jeden z trzech zestawów propozycji, klikając w emotikony.

Kapi i Bara, Angielka i Leberka czy Bunia i Dziunia?

Propozycje zestawów imion dla kapibar z łódzkiego ogrodu zoologicznego to: Kapi i Bara, Angielka i Leberka oraz Bunia i Dziunia. Zwierzaki można oglądać codziennie w godzinach otwarcia ogrodu, czyli od godziny 9 do 19. Kapibary to gryzonie z rodziny kawiowatych, są więc bliskimi krewniakami znanej dobrze świnki morskiej. Żyją w stadach, na lądzie, ale w pobliżu akwenów. Jedzą rośliny, głównie trawy, ale i nasiona czy korę i owoce.

i Autor: ZOO Łódź / Facebook wybierz imię dla kapibar

