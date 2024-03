i Autor: Shutterstock Tego nie wrzucaj do święconki. Lista produktów zakazanych. Nie uwierzysz, co ludzie wkładają do koszyka w Wielką Sobotę.

Tego nie wrzucaj do święconki. Lista produktów zakazanych. Nie uwierzysz, co ludzie wkładają do koszyka w Wielką Sobotę

Wielkanoc tuż, tuż... Zanim zasiądziemy do świątecznego stołu w Niedzielę Wielkanocną, należy wybrać się do kościoła ze święconką i poświęcić pokarmy. Wielu Polaków zrobi to w Wielką Sobotę, pakując do koszyczka m.in. jajka, chleb, sól czy cukrowego baranka. A co nie powinno znaleźć się w wielkanocnym koszyczku? W dalszej części artykułu prezentujemy listę produktów zakazanych. Aż dziw bierze, że niektórzy kładą to do święconki.