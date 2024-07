To koniec szpitala im. WAM w Łodzi. Uniwersytet Medyczny podjął ważną decyzję

Uchwałą senatu Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi zmienił swoją długą i trudną do zapamiętania dla pacjentów nazwę na Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2.

- W związku z planami Ministerstwa Obrony Narodowej o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi utrzymanie dawnej nazwy szpitala mogłoby wprowadzać w błąd, stąd decyzja o zmianie. Zanim przyjęto uchwałę senatu propozycja zmiany nazwy placówki została pozytywnie zaopiniowana przez radę społeczną szpitala oraz kolegium rektorskie - poinformowała rzeczniczka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Joanna Orłowska.

Główna siedziba Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 (znanego do tej pory łodzianom jako „szpital WAM”) mieści się przy ul. Żeromskiego 113, ale placówka prowadzi również działalność przy Pl. Hallera 1, ul. Sterlinga 1/3 oraz ul. Pieniny 30.

To kolejna już zmiana nazwy w historii szpitala, który powstał pod koniec XIX w. jako placówka rosyjskiego Czerwonego Krzyża. W 1918 roku obiekt przejęło Wojsko Polskie, które w 1937 roku na miejscu dawnych skromnych pawilonów zbudowało istniejący do dziś gmach w stylu modernistycznym. Ciekawostką było to, że jego grube mury zaprojektowano tak, by były odporne na uderzenia pocisków, a dach - bomb lotniczych.

Gdy w 1958 roku utworzono Wojskową Akademię Medyczną, szpital stał się I Centralnym Szpitalem Klinicznym WAM. Po likwidacji WAM w 2002 roku i połączeniu jej struktur z Akademią Medyczną w Łodzi szpital zmienił nazwę na Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 2005 roku, na podstawie decyzji ministerialnych i uchwały Senatu RP, do nazwy dodano kolejny człon - Centralny Szpital Weteranów.