Wideo z autobusu miejskiego w Łodzi podbija Tik Toka

Wideo z autobusu miejskiego w Tik Toku stało się hitem na Tik Toku, po tym jak kierowca pojazdu nie mógł zamknąć drzwi w pojeździe. Nagranie zostało nakręcone na jednym z przystanków w Łodzi i trafiła na portal kilka dni temu. Do czwartku, 19 października, zostało wyświetlone prawie 420 tys. razy. Widzimy na nim autobus ze znaczną liczbą pasażerów w środku, co uniemożliwia kierowcy zamknięcie drzwi. Prowadzący robi to kilkukrotnie, ale bez skutku, bo blokują je ludzie. Jedna z kobiet chce jeszcze wejść do środka, ale widząc całe zamieszanie, rezygnuje. Jeden z użytkowników Tik Toka spytał autora wideo, jak skończyła się cała sytuacja, na co ten odpisał: "Baby rozwaliły te drzwi i zdenerwowały kierowcę, nie żartuję xddddd".

Internauci komentują zdarzenie z Łodzi. To codzienność pasażerów?

Pod filmem pojawiło się prawie 900 komentarzy, w których część ludzi zwraca uwagę, że takie zdarzenia nie są w Łodzi odosobnieniem. "Kocham łódź i to ze tam gdzie jest najwięcej ludzi dają najmniejsze autobusy", "Śmieszne dopóki sama nie byłam w takiej sytuacji i chcąc pojechać do liceum nie zamieściłam się do autobusu XD na szczęście pojechałam następnym", "Dzisiaj jak jechałam do szkoły to ja widziałam jakiś autobus ze stłuczonymi drzwiami i rozwalony przystanek😪😪😪😪 autobus lifes matter" - piszą m.in. internauci.