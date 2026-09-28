To pierwsze takie narodziny od ponad 20 lat. Słodziaki zawładnęły sercami Łodzian

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-09-28 12:45

To prawdziwa sensacja. W łódzkim Orientarium po raz pierwszy od 20 lat na świat przyszły lwy azjatyckie. - Łódzkie zoo ma długą historię hodowli lwów azjatyckich, dlatego te narodziny znaczą dla nas szczególnie dużo – mówi Michał Gołędowski, Dyrektor Hodowli i Rozwoju w Orientarium ZOO Łódź.

  • Po dwóch dekadach oczekiwania, łódzkie Orientarium ogłasza sensacyjne narodziny lwów azjatyckich, co jest kluczowym momentem dla ochrony gatunku.
  • Na świat przyszły dwa lwiątka – samiec i samiczka – pierwsze potomstwo pary Shiva i Loki, kontynuując długą historię hodowli w łódzkim zoo.
  • Dowiedz się, jak ten niezwykły sukces wpłynie na przyszłość lwów azjatyckich i dlaczego to wydarzenie elektryzuje cały świat zoologiczny!

Rodzeństwo – samiec i samiczka – urodziło się w lipcu. To pierwszy miot Shivy oraz Lokiego i zarazem pierwsze od ponad 20 lat narodziny tego gatunku w ogrodzie zoologicznym w Łodzi, które ma długie tradycje w hodowli lwów azjatyckich, sięgające 1996 roku, co stanowi najdłuższy staż w Polsce.Poprzednim lwiątkiem urodzonym w Łodzi była Tycia. Przyszła na świat 7 września 2005 roku, spędziła w łódzkim zoo całe życie i odeszła w lutym 2025 roku.

– Kiedy młode przychodzą na świat po tak długiej przerwie, trudno mówić o tym bez emocji. To pierwszy miot Shivy i Lokiego oraz niezwykle ważny moment dla całego zespołu. Łódzkie zoo ma długą historię hodowli lwów azjatyckich, dlatego te narodziny znaczą dla nas szczególnie dużo. Cieszymy się z sukcesu, a teraz koncentrujemy się na potrzebach Shivy i rozwoju młodych – mówi Michał Gołędowski, Dyrektor Hodowli i Rozwoju w Orientarium ZOO Łódź.

– To wiadomość, na którą Łódź czekała ponad dwie dekady – dodaje Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. - Dziś możemy razem z zespołem zoo cieszyć się z narodzin dwojga lwów azjatyckich. Za tym pięknym momentem stoją lata pracy, wiedza i codzienna troska o zwierzęta. Gratuluję wszystkim, którzy opiekują się Shivą, Lokim i ich młodymi. Jestem pewna, że Łodzianie przyjmą tę wiadomość z taką samą radością jak my.

Dwa małe lwy azjatyckie leżące w słomie w łódzkim Orientarium. O tych narodzinach przeczytasz na SE Łódź.
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