To pierwsze takie narodziny od ponad 20 lat. Słodziaki zawładnęły sercami Łodzian

Po dwóch dekadach oczekiwania, łódzkie Orientarium ogłasza sensacyjne narodziny lwów azjatyckich, co jest kluczowym momentem dla ochrony gatunku.

Na świat przyszły dwa lwiątka – samiec i samiczka – pierwsze potomstwo pary Shiva i Loki, kontynuując długą historię hodowli w łódzkim zoo.

Dowiedz się, jak ten niezwykły sukces wpłynie na przyszłość lwów azjatyckich i dlaczego to wydarzenie elektryzuje cały świat zoologiczny!

Rodzeństwo – samiec i samiczka – urodziło się w lipcu. To pierwszy miot Shivy oraz Lokiego i zarazem pierwsze od ponad 20 lat narodziny tego gatunku w ogrodzie zoologicznym w Łodzi, które ma długie tradycje w hodowli lwów azjatyckich, sięgające 1996 roku, co stanowi najdłuższy staż w Polsce.Poprzednim lwiątkiem urodzonym w Łodzi była Tycia. Przyszła na świat 7 września 2005 roku, spędziła w łódzkim zoo całe życie i odeszła w lutym 2025 roku.

– Kiedy młode przychodzą na świat po tak długiej przerwie, trudno mówić o tym bez emocji. To pierwszy miot Shivy i Lokiego oraz niezwykle ważny moment dla całego zespołu. Łódzkie zoo ma długą historię hodowli lwów azjatyckich, dlatego te narodziny znaczą dla nas szczególnie dużo. Cieszymy się z sukcesu, a teraz koncentrujemy się na potrzebach Shivy i rozwoju młodych – mówi Michał Gołędowski, Dyrektor Hodowli i Rozwoju w Orientarium ZOO Łódź.

– To wiadomość, na którą Łódź czekała ponad dwie dekady – dodaje Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. - Dziś możemy razem z zespołem zoo cieszyć się z narodzin dwojga lwów azjatyckich. Za tym pięknym momentem stoją lata pracy, wiedza i codzienna troska o zwierzęta. Gratuluję wszystkim, którzy opiekują się Shivą, Lokim i ich młodymi. Jestem pewna, że Łodzianie przyjmą tę wiadomość z taką samą radością jak my.

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