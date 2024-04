To prawdziła zwierzęca rewolucja. W Łodzi uruchomiono Animal Helper. Na czym polega?

Animal Helper. Czym jest?

Animal Helper to aplikacja, która ma na celu ratowanie zdrowia zwierząt. Jak wyjaśnione jest na stronie internetowej, Animal Helper nie tylko skraca czas reakcji służb w przypadku zagrożenia życia, ale również pomaga zbudować prozwierzęce społeczeństwo, świadome i wyczulone na krzywdę wobec bezbronnych czworonogów.

Co można zgłaszać? Pseudohodowle, znęcanie się nad zwierzętami czy niehumanitarne warunki bytowe – to tylko niektóre z przypadków, które codziennie zgłaszane są do całodobowej centrali Animal Helper. Następnie zgłoszenie przekierowywane są do odpowiednich dla danego rodzaju i miejsca zdarzenia służb, instytucji lub organizacji pozarządowych.

Obecnie aplikacja Animal Helper objęła kolejne obszary, na których może pomóc potrzebujących zwierzętom. Dotychczas dotyczyła jedynie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Teraz działa również na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego i śląskiego.

Animal Helper w Łodzi. Jak zgłosić sprawę?

Animal Helper działa na podobnej zasadzie, jak Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego. To takie "112 dla zwierząt".

A jak zgłosić sprawę? Wystarczy pobrać aplikację lub wypełnić formularz na stronie internetowej Animal Helper. Można też zadzwonić pod numer telefonu 48 22 129 1791.

Podczas wypisywania formularza zostaniemy zapytani między innymi o rodzaj zdarzenia (bezdomne zwierzę, zdarzenie drogowe, znęcacnie się nad zwierzętami, inne zdarzenie), gatunek zwierzęcia i liczba, miejsce zdarzenia. Możemy również załączyć zdjęcie czy wideo.

Jak informuje Animal Helper, do dnia 16 kwietnia udało się przyjąć na terenie województwa łódzkiego 35 zgłoszeń.

