Chcę wyprzeć tę zbrodnię z pamięci. Przeżyłam straszną traumę, muszę korzystać z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Pamiętam, że tego wieczora z pokoju Oliwii dobiegł mnie jakiś szum. Próbowałam zajrzeć do środka, ale drzwi były zamknięte. Zaczęłam je szarpać i krzyczeć, żeby ktoś pomógł mi wejść do środka, bo obawiałam się, że może tam się dziać co złego.

W pewnym momencie te drzwi się otworzyły i stanął w nich mężczyzna w kapturze. Złapał mnie za ręce i zaczął szarpać. Nagle poczułam na policzku duży ból. Odepchnęłam go i pobiegłam na piętro po pomoc. Weszłam do pokoju pełnoletniego wychowanka Michała i powiedziałam mu, żeby dzwonił po policję. Po policzku kapała mi krew, z dołu dobiegały krzyki dziewczynek. Michał był w szoku. Dał mi telefon, ja rozmawiałem z dyspozytorem, a on pobiegł na dół po dzieci. Po chwili na górę przyszedł jeden wychowanek, Fabian. Bardzo krwawił z ucha i z szyi. Zamknęliśmy się w łazience i czekaliśmy na pomoc. Fabian położył się na podłodze. Tamowałam mu krwotok i jednocześnie rozmawiałam z dyspozytorem. Powiedziałam mu, że jest sześć osób poszkodowanych, choć nie wiedziałam dokładnie jaka to liczba. Później przyjechała karetka i policja.