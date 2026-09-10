Tragedia na drodze podczas wyprzedzania. Pieszy zginął na miejscu

Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce w czwartek (10 września) tuż przed południem, o godzinie 11.50. Z pierwszych informacji zebranych przez funkcjonariuszy z Wielunia wynika, że za kierownicą renault trafic siedział 51-latek z powiatu kłobuckiego. W trakcie wykonywania manewru wyprzedzania ciężarówki auto uderzyło w pieszego.

Służby ratunkowe błyskawicznie pojawiły się na miejscu. Niestety, reanimacja nie przyniosła skutku i poszkodowany zmarł. Z policyjnych ustaleń wynika, że w chwili zdarzenia kierujący autem dostawczym był trzeźwy.

Sprawę szczegółowo badają policjanci pod bezpośrednim nadzorem wieluńskiej prokuratury rejonowej. Śledczy zabezpieczyli teren zdarzenia, zebrali dowody oraz poszukują świadków wypadku. Trwa również procedura mająca na celu identyfikację potrąconego mężczyzny.

Mundurowi przypominają zmotoryzowanym o konieczności dopasowania tempa jazdy do aktualnych warunków drogowych oraz o bacznym obserwowaniu pobocza. Apelują też do pieszych o zachowanie wzmożonej czujności w rejonach o dużym natężeniu ruchu pojazdów.