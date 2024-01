Było tak ślisko, że ratownicy nie mogli podejść do poszkodowanej. Kobieta przeżywała gehennę

Poddębice. Potrącony policjant potrzebuje krwi. Staranował go 40-latek?

Ruszyła zbiórka krwi dla Krzysztofa Sobieraja, policjanta potrąconego na ul. Łódzkiej w Pabianicach. W sobotę, 6 stycznia, po godz. 23 mężczyzna został ciężko ranny w czasie kontroli drogowej. Mundurowi dali znak do zatrzymania się mężczyźnie prowadzącemu srebrną osobówkę, prawdopodobnie skodę fabię. Kierujący najpierw zwolnił, ale po chwili dodał gazu i uderzył prosto w policjanta, uciekając z miejsca wypadku. W poniedziałek, 8 stycznia, mundurowi poinformowali o zatrzymaniu 40-latka, który może być podejrzanym o przestępstwo osobnikiem. Jak dodają, próbował on wcześniej spalić swoją skodę fabię. Wiadomo, że zatrzymany nie był wcześniej notowany. Tymczasem potrącony policjant przebywa nadal w jednym ze szpitali w Łodzi, do którego trafił karetką pogotowia.

- Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc dla naszego kolegi Krzysztofa Sobieraja, policjanta Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, który 6 stycznia w trakcie wykonywania czynności służbowych został potrącony przez kierującego pojazdem koloru srebrnego, najprawdopodobniej marki Skoda Fabia. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc proszeni są o oddanie krwi w najbliższej stacji krwiodawstwa. Przy oddaniu krwi prosimy o dopisek "Dla Krzysztofa Sobieraja. Szpital im. M. Kopernika w Łodzi" - apeluje starsza sierżantka Alicja Bartczak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.