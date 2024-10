Tragiczny wypadek na DK 70 pod Łowiczem! Z auta nic nie zostało

1700 złotych za bal maturalny?! W sieci zawrzało: "Za tyle to ja bym sobie życie ułożyła!"

Tragiczny wypadek na DK 70. Nie żyje 22-latek

Informacja o zdarzeniu dotarła do służb ok. godz. 20.15. Na DK 70 doszło tam do czołowego zderzenia samochodu osobowego marki Chevrolet i samochodu ciężarowego Volvo. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany został kierowca osobówki. Niestety przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon 21-letniego mężczyzny z powiatu łowickiego.

Zobacz: Zabił 49-latka, nie zważając na swojego synka i jego matkę. W dniu strzelaniny zrobił to. Jego zła passa trwała od 20 lat

Asp. Tomasz Piechowski z KPP Łowicz przekazał dziennikarzom portalu "Lowiczanin.info", że wstępne ustalenia wskazują, że młody kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu doprowadzając do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym z naczepą. Zestawem kierował 50-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. Nie ucierpiał w zdarzeniu.

Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z JRG Łowicz, OSP Dzierzgów i OSP Nieborów. Droga krajowa nr 70 na wysokości Bobrownik, gdzie doszło do wypadku, na czas prowadzonych działań była całkowicie zablokowana.

Działania służb zakończył się dopiero przed godz. 1.00 w nocy.