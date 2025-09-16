Osobówka huknęła w autobus MPK. Nie żyje 48-letni kierowca [ZDJĘCIA]

Na skrzyżowaniu ulic Przybyszewskiego i Książąt Polskich w Łodzi doszło do tragicznego wypadku, w którym 48-letni kierowca osobówki uderzył w autobus MPK linii 80.

Kierowca osobówki zmarł w szpitalu pomimo reanimacji; był trzeźwy w momencie wypadku.

W wyniku wypadku poszkodowani zostali także kierowca autobusu i dwaj pasażerowie, którym udzielono pomocy na miejscu zdarzenia.

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku.

Do tragedii doszło w poniedziałek o godzinie 21:28. Z ustaleń policji wynika, że kierowca osobówki, 48-letni mężczyzna, jadąc ulicą Przybyszewskiego w kierunku Zakładowej, na skrzyżowaniu z aleją Książąt Polskich nie dostosował prędkości do warunków na drodze i uderzył w autobus MPK linii 80.

– „Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący 48-letni mężczyzna, jadący ulicą Przybyszewskiego w kierunku Zakładowej, na skrzyżowaniu z aleją Książąt Polskich, nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w jadący z naprzeciwka autobus MPK” – poinformowała asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, cytowana przez Eska Łódź News.

Siła uderzenia była ogromna. Samochód został niemal doszczętnie zniszczony, a kierowca zakleszczony w pojeździe. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, aby wydobyć mężczyznę z wraku.

Ratownicy medyczni rozpoczęli natychmiastową reanimację. Kierowca został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Lekarze walczyli o jego życie, jednak ich wysiłki nie przyniosły rezultatu – 48-latek zmarł. Badania wykazały, że w chwili wypadku był trzeźwy.

Oprócz kierowcy osobówki w wypadku poszkodowane zostały jeszcze trzy osoby: kierowca autobusu i dwaj pasażerowie. Wszystkim udzielono pomocy na miejscu, a ich stan zdrowia nie został jeszcze oficjalnie podany.

Na miejscu tragedii pracowały liczne służby: straż pożarna, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Droga była przez kilka godzin całkowicie zablokowana. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo, które ma ustalić dokładne okoliczności i przyczynę wypadku.