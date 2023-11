Trasa Górna już gotowa! Nową drogą jako pierwsze przejechały auta zabytkowe

We wtorek (28 listopada) otwarta do ruchu zostanie nowa Trasa Górna w Łodzi. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w aglomeracji łódzkiej. Nowa droga ułatwi kierowcom dojazd z południowych dzielnic Łodzi do węzła Łódź Górna na autostradzie A1. Oddana do użytku w 2014 roku Trasa Górna do tej pory kończyła się na ul. Rzgowskiej.

- Nowa Trasa Górna połączy skrzyżowanie ulic Rzgowskiej i Bartoszewskiego w Łodzi z węzłem na A1 - informuje wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. - Efektem tej modernizacji jest 5 km nowej, bezpiecznej trasy.

O tym, jak wygląda nowa Trasa Górna łodzianie mogli przekonać się w miniony weekend. W niedzielę (26 listopada)trasa została udostępniona rowerzystom, osobom jeżdżącym na rolkach czy deskorolkach oraz spacerowiczom. Przejechała nią również parada zabytkowych samochodów.

Trasa Górna ma po jednym pasie ruchu w każdą stronę, a jej nośność obciążenia jest podobna do standardów autostrad i dróg ekspresowych. W rejonie skrzyżowań z ulicami Nowe Górki, Bronisin, Brójecką i św. Rafała Kalinowskiego powstały ronda. Pojawiły się również nowe chodniki i droga dla rowerów, a wzdłuż trasy posadzonych zostało w sumie 300 drzew i ponad 22 tys. krzewów. W sumie powstało 7 kilometrów nowej drogi dojazdowej do A1. Miasto Łódź było odpowiedzialne za 5-kilometrowy odcinek - od ul. Rzgowskiej do rogatek Łodzi. Z kolei Zarząd Dróg Wojewódzkich wybudował 2-kilometrowy fragment od rogatek Łodzi do autostradowego węzła Łódź Górna. Z krótszego fragmentu kierowcy korzystają już od lipca.