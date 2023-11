Wieluń. Trzy kobiety potrącone na przejściu. Nieoficjalnie: to nauczycielki

Na przejściu dla pieszych w Wieluniu doszło do poważnego wypadku, w którym ranne zostały trzy kobiety. W poniedziałek, 27 listopada, po godz. 17, przechodziły one przez pasy na ul. Wojska Polskiego, gdy staranowała je prowadząca forda mondeo 51-latka, która jechała w kierunku centrum miasta. Dwie z poszkodowanych w wieku 43 i 54 lata przetransportowano do sąsiednich szpitali karetkami pogotowia. Z kolei trzecia kobieta, 38-letnia mieszkanka powiatu wieluńskiego, która odniosła ciężkie obrażenia ciała, została zabrana z miejsca wypadku do placówki w Łodzi przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierująca fordem była trzeźwa. Policja w Wieluniu nadal ustala szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia, prowadząc działania pod nadzorem prokuratury.

Jak informuje Info.wielun.pl, potrącone na przejściu kobiety to nauczycielki Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.