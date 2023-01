Mężczyzna przyznał się do winy

Trzy osoby nie żyją. 33-latek podejrzany o spowodowanie pożaru w Zduńskiej Woli

33-letni mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie pożaru ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w piątek, 9 stycznia, w Zduńskiej Woli. Ogień pojawił się w mieszkaniu na drugim piętrze kamienicy przy ul. Łaskiej. Strażacy znaleźli w lokum dwa ciała, a pięć innych osób trafiło do szpitala, gdzie jedna z nich zmarła. 33-latek przyznał się do winy.