Zarobki Polaków. Nowe dane GUS zaskoczyły

Choć oficjalna średnia krajowa przekracza dziś 9 tys. zł brutto, dla większości Polaków są to kwoty nieosiągalne. Rzeczywistość okazuje się znacznie mniej optymistyczna niż statystyki. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego z marca 2025 roku bezlitośnie weryfikuje bowiem narrację o dynamicznie rosnących zarobkach. Dane pokazują, że ponad 70 proc. pracowników zarabia poniżej średniej, a spora grupa otrzymuje wynagrodzenie bliskie płacy minimalnej, czyli czyli 4666 złotych brutto. To obraz, który mocno kontrastuje z medialnymi nagłówkami o "bogacących się Polakach". Gdzie jednak sytuacja przedstawia się najgorzej? Okazuje się, że prawdziwy dramat rozgrywa się w jednej z gmin w województwie łódzkim.

Gdzie w Polsce zarabia się najmniej? Gmina Wielgomłyny nie ma powodów do radości

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, gmina Wielgomłyny w województwie łódzkim należy do tych regionów Polski, gdzie zarobki mieszkańców są najniższe. Mediana wynagrodzeń ledwo przekracza tam poziom płacy minimalnej, bowiem mówimy o 5420 zł. Oznacza to, że lokalna społeczność funkcjonuje finansowo znacznie poniżej przeciętnego poziomu w kraju. Przy uwzględnieniu inflacji i rosnących kosztów życia, sytuacja ta stanowi poważne wyzwanie. Co więc o całej sytuacji sądzą właśnie mieszkańcy? Część z nich widzi nadzieję w nowej władzy:

Może zestawienie teraz nie wygląda najlepiej, ale mamy nowego wójta, więc mamy nadzieję, że będzie lepiej - mówiła jedna z mieszkanek gminy w rozmowie z Radiem Eska.

Co ciekawe, niektórzy nawet nie widzą problemu w niskich zarobach:

Ja nie widzę problemu. Kto chce robić to zarobi

Kto pracuje w Wielgomłynach, no to może zawsze zmienić pracę i jeździć do Radomska

Do całej sprawy odniósł się również nowy wójt gminy, który komentuje ją w następujący sposób:

Ja się wcale nie dziwię. Jesteśmy gminą rolniczą - dużo rolników, gospodarstwa rolne, mało przedsiębiorstw, 2-3 zakłady. Wiadomo, każdy chciałby zarabiać jak najwięcej i jak najlepiej żyć na najwyższych standardach, ale niestety jest jak jest tutaj - komentował sprawę wójt gminy Marcin Tomczyk w rozmowie z Radiem Eska.

Tu zarabia się najmniej - gmina Wielgomłyny

Najlepiej zarabiająca gmina w Polsce bije na głowę Wielgomłyny

Na przeciwnym krańcu zestawienia znalazła się gmina Jerzmanowa na Dolnym Śląsku, gdzie średnie wynagrodzenie sięga niemal 10 tysięcy złotych brutto, a dokładnie 9720 zł. Porównując więc z 5420 zł w gminie Wielgomłyny, widać ogromną dysproporcję. Poniżej przedstawiamy 5 gmin o najwyższej medianie wynagrodzeń brutto: