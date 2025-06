Tyle księży wyświęcono w tej archidiecezji. Doświadczony duchowny mówi o zaskoczeniu!

Sześciu nowych księży wyświęcono w archidiecezji łódzkiej, ale w porównaniu z innymi regionami Polski to dobry wynik. To jednocześnie znacznie więcej nowych duchownych niż w poprzednich latach, bo w ub.r. było to trzech księży, a dwa late temu jeden. Mimo tego jeden z doświadczonych kapłanów i tak jest zaskoczony, bo wspomina, że kiedyś w seminarium kleryków było znacznie więcej.

