Łódź zbliżyła się do rekordu wszech czasów! Ma to związek z remontami w mieście!

Najniższa emerytura w Polsce. Mieszkanka Biłgoraja pobiera 2 grosze

Mieszkanka Biłgoraja jest osobą, która pobiera najniższą emeryturę w Polsce - informuje PAP. W związku z tym, że kobieta z województwa lubelskiego przepracowała ledwie jeden dzień, otrzymuje co miesiąc tylko 2 grosze. Z kolei jak podaje ZUS, emeryturę minimalną, która wynosi 1780,96 zł brutto, otrzymuje 456,3 tys. Polaków, ale w ostatnich latach ich liczba znacznie się zwiększyła. Dane wyglądają następująco:

w marcu 2020 r. minimalną emeryturę pobierało 350,1 tys. osób

w marcu 2021 r. - 375,9 tys.;

w marcu 2022 r. - 400,8 tys.;

w marcu 2023 r. - 425,3 tys.

Wysokością emerytury nie muszą się przejmować seniorzy, którzy otrzymują najwyższe świadczenia w Polsce.

Najwyższa emerytura w Polsce

Na czele tego rankingu jest mężczyzna, który przepracował 67 lat, gromadząc kapitał w wysokości 2,4 mln zł. To nie wszystko, bo wniosek o emeryturę złożył w wieku niespełna 86 lat, w wyniku czego ZUS przyznał mu 48,7 tys. zł. Drugie miejsce na liście najbogatszych emerytów zajmuje mężczyzna, którego świadczenie wynosi 40,8 tys. zł. Złożyło się na to 59 lat pracy i kapitał emerytalny w wysokości 2,2 mln zł. Senior złożył wniosek do ZUS-u, mając prawie 83 lata.

Ostanie miejsce na podium zajmuje kobieta z emerytura w wysokości 37,9 tys. zł. Jej staż składkowy to 61 lat, a zgromadzony kapitał wyniósł 1,8 mln zł. Seniorka złożyła wniosek o świadczenie w wieku 81 lat, ale nadal pracuje, więc jej składki dolicza się do podstawy obliczenia emerytury.