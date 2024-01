Tyle zebrali księża w czasie kolędy. Ujawniają kwoty! Idą w dziesiątki tys. zł

Choruje od dziecka, ale co roku znajduje siły by wpomóc WOŚP w zbiórce pieniędzy

Te parafie ujawniły, ile zebrały w czasie kolędy

Parafia św. Floriana Męczennika w Częstochowie, parafia św. Małgorzaty Ulan-Majorat i parafia Zwiastowania Pańskiego w Zamieniu ujawniły swoje dochody z tegorocznej kolędy - poinformował Fakt.pl. W pierwszej z nich udało się zebrać 22 tys. 225 zł, ale księdza przyjęło 711 rodzin, czyli ok. 44 procent wszystkich. Z grona pozostałych 911 rodzin 283 zadeklarowało, że nie chce wizyty duchownego.

Parafia ujawnia dochód z kolędy i z tacy

Z kolei 171 tys. i 120 zł zebrali natomiast księża z Ulana-Majorat pod Radzyniem Podlaskim w województwie lubelskim. W komunikacie opublikowanym na profili facebookowym parafii św. Małgorzaty duchowni nie omieszkali również podziękować za poczęstunki i obiady. Jak dodają, 3 850 zł z powyższej kwoty zostało przekazanych do kurii w Lublinie jako podatek kolędowy, natomiast 7 270 zł trafiło do Olszewnicy, gdzie zostaną spożytkowane na wymianę pokrycia dachu miejscowej kaplicy. To nie wszystko, bo parafia ujawniał również kwotę zebraną z tacy w niedzielę, 14 stycznia - było to 6 056 zł, które pokrycie koszty ogrzewania kościoła.

Swoje zestawienie dotyczące kolędy przedstawiła również parafia Zwiastowania Pańskiego w Zamieniu pod Mińskiem Mazowieckim na Mazowszu, ale dotyczy ono wizyt duszpasterskich z wybranych ulic.

- Dziękuję mieszkańcom Zamienia i Celinowa za ubiegłotygodniowe kolędowe spotkania, wspólną modlitwę i za ofiary: Zamienie ul. Kościelna – 4 850 zł.; ul. Leśna 6 900 zł.; ul. Brzozowa 5400 zł; ul. ul. Letniskowa, Łąkowa, Piaskowa, Graniczna, Kresowa, część ul. Kołbielskiej – 4220 zł.; Celinów kolonia - 2560 zł., Celinów – 4140 zł. 2. Gdyby ktoś chciał jeszcze zaprosić mnie na kolędę indywidualną, proszę o kontakt po 28 stycznia, czyli po zakończeniu ferii szkolnych - czytamy w facebookowym poście.

Dało to łącznie kwotę 28 070 zł.