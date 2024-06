Kierowca audi zatrzymany przez wysportowaną policjantkę

Dwa mandaty, punkty karne, a do tego zarzuty za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu - to konsekwencje zachowania kierowcy audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna zignorował policjantów z Opoczna, którzy stali w miejscowości Brudzewice, i ruszył do ucieczki. 34-latek skręcił w polną drogą i wysiadł z auta, ale pościg nadal trwał. Przypadkowo złożyło się, że brała w nim udział policjantka, która na co dzień startuje w półmaratonach, biegach okolicznościowych i biegach z przeszkodami, więc nie miała problemu, by dopędzić uciekającego. Okazało się, że miał on prawie promil alkoholu we krwi. Dalsza część tekstu poniżej.

