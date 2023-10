Uciekł ze szpitala i skatował 30-latkę! Brutalne pobicie na środku ulicy.

Co robi podejrzany mężczyzna?

Zbysław C. znalazł naśladowcę?! Przerażające wieści. Urząd miasta ostrzega

Brutalne pobicie kobiety w Łęczycy. 30-latka zabrana do szpitala

30-letnia kobieta została brutalne pobita na ul. Dominikańskiej w Łęczycy. Policja zatrzymała podejrzanego o przestępstwo 29-latka, który najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Wszystko działo się w środę, 25 października, gdy ten sam mężczyzna próbował najpierw włamać się do automatu ze słodyczami znajdującego się na terenie tamtejszego szpitala, chcąc wyważyć drzwi do urządzenia. Hałas usłyszał personel placówki, który wystraszył mężczyznę. 29-latek zdążył uciec, a niedługo później dopadł poszkodowaną, która z obrażeniami ciała została zabrana karetką pogotowia do szpitala. Jej życiu nie zagraża na szczęście niebezpieczeństwo.

- 29-latek był już wcześniej wielokrotnie notowany za konflikty z prawem. Będzie odpowiadał w warunkach recydywy. W takim przypadku zagrożenie karą wzrasta o połowę. Grozi mu nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Zdecydowana reakcja świadków pozwoliła na szybkie udzielenie pomocy poszkodowanej oraz podjęcie działań przez policjantów - informuje Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy.