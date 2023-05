Łódź. 39-latka nie zaginęła, tylko została zamordowana. Prawda wyszła na jaw po 16 latach

Po 16 od zaginięcia Małgorzaty B. okazało się, że 39-latka została zamordowana, i to w brutalny sposób. Ciało kobiety znaleziono w środę, 24 maja, na terenie leśnym dzielnicy Łódź Górna, po trwających od grudnia ub.r. poszukiwaniach. Na obszarze ok. 1 hektara pracowali: archeologowie, antropologowie, używając specjalistycznego sprzętu. Śledczy informują, że policja zatrzymała już 42-letniego mężczyznę, mieszkańca Łodzi, prawdopodobnego sprawcę zabójstwa. W czwartek, 25 maja, mają z nim zostać wykonane czynności, które prowadzi Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna. - Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 42-latek ukrył ciało ofiary w przygotowanym w przeddzień grobie, a zbrodnię wcześniej zaplanował - mówi Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Na trop zabójcy wpadło policyjne Archiwum X

Małgorzata B. zaginęła 26 lipca 2007 r. w Łodzi, ale była mieszkanką Starowej Góry, wsi znajdującej się w powiecie łódzkim wschodnim.

- 26 lipca 2007 roku w powiecie łódzkim wschodnim zaginęła 39-letnia kobieta, która wyszła rano na przestanek autobusowy aby dojechać do pracy. Tego dnia jednak tam nie dotarła. Jej zagniecie zgłosiła rodzina. Pracujący wówczas nad sprawą śledczy wykonali szereg czynności aby odnaleźć zaginioną. Mundurowi przesłuchali wiele osób mogących mieć wiedzę na temat zaginionej i ostatnich jej kontaktów. Sprawdzali i weryfikowali każdą informacje mogącą mieć związek z zaginięciem. Zakładano wiele hipotez. Jedną z nich było również to że kobieta mogła zostać zamordowana. Policjanci z łódzkiego Archiwum X pomimo upływu lat cały czas pracowali nad sprawą, poddając szczegółowej analizie gromadzony materiał dowodowy - dodaje komisarz Edyta Machnik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W czwartek (25.05) po południu odbyło się przesłuchanie zatrzymanego mężczyzny. - Podczas przesłuchania przyznał się do zbrodni i złożył bardzo szczegółowe wyjaśnienia. Jak podał już w przeddzień, to jest 25 lipca 2007 roku, gdy tylko zobaczył kobietę zaplanował atak na nią. Wykopał nawet w lesie grób, w którym zamierzał pochować kobietę. Następnego dnia czekał aż ofiara będzie szła w kierunku autobusu, którym dojeżdżała do pracy. Podobnie jak on zamieszkiwała w pobliżu. Napastnik najpierw próbował wykorzystać kobietę, a potem ją zabił, mocno uderzając w głowę, dusząc i dociskając klatkę piersiową kolanami. Przeniósł ciało do wykopanego dołu, gdzie je zakopał - dodaje Krzysztof Kopania.

