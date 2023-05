Łódź. Sprawa zaginięcia kobiety wyjaśniona po 16 latach. To było zabójstwo

Znamy coraz więcej szczegółów zabójstwa, do którego doszło 16 lat temu w Łodzi Górze. 39-letnia Małgorzata B. miała w tym czasie status osoby zaginionej. Kobieta była poszukiwana od 26 lipca 2007 roku. Feralnego dnia 39-letnia matka dwójki dzieci szła do pracy na poranną zmianę. Małgorzata B. pracowała w zakładzie krawieckim na Rudzie. W drodze na przystanek autobusowy spotkała mordercę. Autobus miał odjechać o godz. 5:40, ale Małgorzata nigdy do niego nie wsiadła.

Jak informowaliśmy wcześniej, ciało Małgorzaty B. znaleziono w środę (24 maja) na terenie leśnym dzielnicy Łódź Górna, po poszukiwaniach trwających od grudnia 2022 r. Na obszarze około jednego hektara pracowali archeologowie i antropologowie, używając specjalistycznego sprzętu. Śledczy informują, że policja zatrzymała już 42-letniego mężczyznę, mieszkańca Łodzi, prawdopodobnego sprawcę zabójstwa. - Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 42-latek ukrył ciało ofiary w przygotowanym w przeddzień grobie, a zbrodnię wcześniej zaplanował - mówił Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Co mówił zatrzymany podczas przesłuchania. Jak informuje Krzysztof Kopania, mężczyzna przyznał się do zbrodni i "złożył bardzo szczegółowe wyjaśnienia". - Jak podał już w przeddzień, to jest 25 lipca 2007 roku, gdy tylko zobaczył kobietę zaplanował atak na nią. Wykopał nawet w lesie grób, w którym zamierzał pochować kobietę. Następnego dnia czekał aż ofiara będzie szła w kierunku autobusu, którym dojeżdżała do pracy - wyjaśnił rzecznik łódzkiej prokuratury.

Podejrzany, jak i ofiara, mieszkali w jednej okolicy. Napastnik najpierw próbował wykorzystać kobietę, a potem ją zabił, mocno uderzając w głowę, dusząc i dociskając klatkę piersiową kolanami. - Przeniósł ciało do wykopanego dołu, gdzie je zakopał - powiedział Kopania.

