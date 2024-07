Upały w odwrocie, burze tylko w górach. Za takim latem tęsknili Polacy [Prognoza IMGW na 18.07.2024]

Taka będzie pogoda w czwartek. Prognoza pogody IMGW na 18.07.2024

Prognoza IMGW zakłada, że noc ze środy na czwartek (17/18 lipca) będzie pogodna, więcej ciemnych chmur jedynie na wschodzie i tam możliwy przelotny deszcz, zaś na Lubelszczyźnie i w Karpatach lokalne burze. - Słaby przelotny deszcz możliwy jest także początkowo na wybrzeżu. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 40 mm. W obszarach podgórskich Karpat, przy rozpogodzeniach, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m - czytamy w komunikacie IMGW. Noc ciepła. Najniższa temperatura na południowym zachodzie, tam termometry pokażą 13°C. W centrum 15°C, zaś najcieplej na południowym wschodzie, do 20°C. - Wiatr na ogół słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W burzach porywy wiatru do 85 km/h - prognozuje IMGW.

Czwartek (18 lipca) będzie pogodny, jedynie nad samym morzem oraz na krańcach południowo-wschodnich więcej ciemnych chmur i przelotny deszcz. Burze jedynie w Tatrach i Bieszczadach. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 10 mm. Nad morzem zaledwie 19°C. Im dalej na południe, tym znacznie cieplej. W centrum 25°C, zaś najcieplej na południu, tam do 29°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad samym morzem porywisty, z kierunków zachodni i północnych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h - przewiduje IMGW.