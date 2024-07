Urodziny Łodzi w Orientarium. Nocowanie z rekinami i zwiedzanie niedostępnych miejsc!

Zbliżają się 601. urodziny Łodzi. Huczne obchody zaplanowano na ostatni weekend lipca. W świętowanie włączy się też łódzkie Orientarium Zoo Łódź, które przygotowało z tej okazji wyjątkowe atrakcje.

Pierwsze w historii rodzinne nocowanie

Z okazji urodzin Łodzi Orientarium zaprasza na pierwsze rodzinne nocowanie. Goście spędzą noc w strefie oceanicznej w towarzystwie pływających za szybą rekinów i płaszczek. Swoje śpiwory będą mogli rozłożyć m.in. w szklanym tunelu i zamiast przed snem liczyć owce, będą mogli liczyć przepływające nad ich głowami rekiny brodate czy orlenie plamiste.

Po przebudzeniu uczestnicy rodzinnego nocowania zostaną zaproszeni do najcieplejszego miejsca w Orientarium, gdzie w strefie wysp sundajskich zjedzą pożywne śniadanie, a jednocześnie dowiedzą się, co na pierwszy posiłek dnia otrzymują zwierzęta mieszkające w łódzkim ogrodzie. Będą mieli też szansę zobaczyć pokazowe karmienie największego w Europie krokodyla gawialowego – Krakena, a także zajrzą do niedostępnego na co dzień zaplecza hodowlanego słoni i strefy oceanicznej.

Pierwsze nocowanie w łódzkim Orientarium odbędzie się 26 lipca, a kolejne zaplanowano na 9 sierpnia. W wydarzeniu będzie mogło wziąć udział 100 osób. Bilety w cenie 270 zł dostępne są na stronie orientarium.lodz.pl.

Zwiedzanie niedostępnych miejsc

28 lipca łódzkie zoo zaprasza na specjalne wycieczki z przewodnikiem po Orientarium, a także zwiedzanie zaplecza rekinów oraz nowej, podziemnej ścieżki „Jak tworzymy oceany”.

Harmonogram wycieczek (28 lipca):

10:00 - 11:00 – zwiedzanie Orientarium z przewodnikiem

11:30 - 12:30 – zwiedzanie Orientarium z przewodnikiem

12:30 - 13:30 – zwiedzanie zapleczy rekinów (15 osób co 15 minut)

13:30 - 14:30 – zwiedzanie ścieżki podziemnej z przewodnikiem (2 wycieczki)

Dodatkowe wycieczki są bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest zakup biletu do Orientarium.

Animacje dla dzieci

Od godz. 11:00 do godz. 15:00 na najmłodszych gości łódzkiego zoo będą czekały liczne atrakcje – wielkie bańki mydlane, brokatowe tatuaże, a także różnego rodzaju gry i zabawy.