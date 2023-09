Urząd miasta ostrzega mieszkańców! "Ludzka podłość nie zna granic..."

Kiełbasa z trutką na Milionowej w Łodzi. Urząd miasta ostrzega mieszkańców

Kto rozrzucił kiełbasę z trutką na ul. Milionowej w Łodzi? Sprawę nagłośnił tamtejszy urząd miasta, ostrzegając mieszkańców, którzy wyprowadzają tam na spacer swoje czworonogi. Nie wiadomo na razie, czy to wyjątkowo głupi żart, czy ktoś naprawdę chcę, by skuszone zapachem zwierzęta umierały w męczarniach. - Ludzka podłość nie zna granic... W okolicach ul. Milionowej ktoś rozrzuca kawałki kiełbasy nadziane trutką. Od razu poinformowaliśmy straż miejską, która monitoruje teren. Uważajcie na swoje czworonogi! - piszą urzędnicy na profilu facebookowym "Łódź". Pod postem pojawiła się 845 komentarzy, a prawie 2 tys. ludzi postanowiło go udostępnić, by jak najwięcej osób dowiedziało się o zagrożeniu. Jak informuje tvn24.pl, sprawą zajęła również policja w Łodzi, która będzie m.in. przeglądać zapis z monitoringu, by ustalić sprawcę lub sprawców, którzy rozrzucili zatrute kawałki kiełbasy. Ludzie nie zostawiają na nich suchej nitki.

- Sprawcę złapać i nakarmić!!! - pisze jeden z użytkowników.

