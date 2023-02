Ogromne utrudnienia dla kierowców w Łódzkiem! Będą korki?

Utrudnienia na drodze krajowej nr 12

Kierowcy podróżujący podłódzkim odcinkiem drogi krajowej nr 12 w najbliższych dniach mogą spodziewać się utrudnień. We wtorek (14 lutego) rozpoczęła się naprawa nawierzchni między Piotrkowem Trybunalskim i Sulejowem. Pierwszego dnia ekipy remontowe pojawią się w Sulejowie – na odcinku blisko dwóch kilometrów (od 412 do 413,8. km). W środę (15 lutego) naprawy będą prowadzone między 402 i 404. km trasy - od granicy Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Poniatowa. W czwartek (16 lutego) prace kontynuowane będą w Sulejowie - na tym samym odcinku co we wtorek, tylko na przeciwległym pasie jezdni.

- Prace będą prowadzone od wtorku do czwartku w godz. 9-15 - poinformował rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Maciej Zalewski. - Podczas prowadzonych robót, ruch wahadłowy w miejscu, w którym się odbywają, będzie sterowany ręcznie. Ponadto będzie obowiązywał zakaz wyprzedzania. Dodatkowo w miejscach poza obszarem zabudowanym wprowadzone zostanie ograniczenie do 60 km/godz.

Pomiary na autostradzie A1

Utrudnienia w ruchu mogą wystąpić też na autostradzie A1, gdzie prowadzone będą badania fotometryczne, mające na celu sprawdzenie wydajności oświetlenia ulicznego. Pomiary prowadzone będą w ciągu kolejnych dwóch nocy - ze środy na czwartek i z czwartku na piątek - między węzłami Kamieńsk i Radomsko. Prace będą prowadzone na wysokości węzła Radomsko (390. km trasy) na odcinku ok. 400 metrów na obu jezdniach oraz przy MOP-ach Stobiecko Szlacheckie Wschód i Stobiecko Szlacheckie Zachód (388. km) na odcinku ok. 1,2 km, również na obu jezdniach. Trzecim punktem pomiarowym będzie MOP Słostowice (378. km trasy), gdzie badania prowadzone będą na długości ok. 800 metrów na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi. Pomiary mają zacząć się o godz. 19 i zakończyć ok. godz. 2. Pierwszej nocy będą prowadzone na jezdni w kierunku Łodzi, a drugiej - w kierunku Katowic.

- Prace pomiarowe nie powinny znacząco oddziaływać na płynność ruchu, ale ze względu na porę nocną apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności - podkreśla Maciej Zalewski.