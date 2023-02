i Autor: Adam Walanus/CC BY-SA 4.0/wikipedia Abp Grzegorz Ryś osobiście odwiedził mężczyznę pominiętego w czasie wizyty kolędowej.

Biskup przeprosił za księdza

Staruszek czekał ponad dwie godziny na kolędę, a ksiądz minął jego drzwi. Interweniował abp Ryś

Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś osobiście odwiedził 89-letniego mężczyznę, który został pominięty w trakcie wizyty duszpasterskiej. Staruszek nie posiadając dostępu do Internetu nie był bowiem w stanie zgłosić, że chce przyjąć księdza po kolędzie. Poprosił więc sąsiadów, by to oni skierowali kapłana do jego drzwi, lecz duchowny uznał, że nie jest to właściwa forma zaproszenia do wizyty.