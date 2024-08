W Łodzi powstanie ulica Franciszka Smudy? Już są prowadzone pierwsze rozmowy

Czy powstanie ulica imienia Franciszka Smudy?

Wyjątkowi ludzie zasługują na specjalne upamiętnienie. Dlatego krótko po śmierci Franciszka Smudy pojawił się pomysł, aby jedną z łódzkich ulic nazwać jego imieniem.

Wybitny trener zasługuje na odpowiednie uhonorowanie. Będę zabiegał o nazwanie jednej z łódzkich ulic imieniem Franciszka Smudy.fot. Włodzimierz Sierakowski pic.twitter.com/TULpPybeeG— Adam Pustelnik (@AdamPustelnik) August 18, 2024

- Rada Miejska ma taką możliwość, aby nadać lub zmienić nazwę ulicy. Wydaje się, że postać Franciszka Smudy jest tak legendarna, że nie będzie budziła żadnych wątpliwości. Pozostają jeszcze dwa elementy, które powinny zostać dograne. Pierwszy to wskazanie ulicy. Wydaje się, że powinno to być bezpośrednio przy stadionie Widzewa, np. ul. Sępia. Nad tym się trzeba zastanowić biorąc pod uwagę konsekwencje. Przy ewentualnej zmianie nazwy ulicy będzie się to wiązało z koniecznością zmian w dokumentach osób, które są tam zameldowane czy prowadzą działalność. Trzeba to przeanalizować, aby niedogodność była jak najmniejsza – powiedział nam Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

Kiedy może dojść do realizacji pomysłu?

Chęć upamiętnienia trenera przez przedstawicieli miasta i klubu sprawia, że realizacja inicjatywy jest bardzo prawdopodobna. Powstaje pytanie kiedy uda się to zrobić.

- Inna bardzo ważna rzecz to przyjęte ponad dekadę temu przez Radę Miejską moratorium, mówiące o tym, że nadanie nazwy ulicy powinno nastąpić nie wcześniej niż rok po śmierci osoby, którą chcemy upamiętnić. Intencja była taka, aby nie odbywało się to pod wpływem emocji, aby to był spokojniejszy proces. Myślę, że da się znaleźć rozwiązanie, aby decyzję podjąć szybciej, ale nie chcę składać żadnej deklaracji. Sama intencja upamiętnienia Franciszka Smudy wydaje się być oczywista – dodaje przewodniczący Rady Miejskiej.

Przedstawiciele Rady Miejskiej nie chcą, aby zmiana nazwy ulicy ograniczyła się jedynie do czynności administracyjnych. To wydarzenie miałoby większe znaczenie, aby godnie upamiętnić Franciszka Smudę. W tym zakresie ma zawiązać się współpraca między miastem a klubem.

- Kompetencje do zmiany nazwy ulicy leżą po stronie Rady Miejskiej, ale nie wyobrażam sobie, aby odbywało się to bez współpracy z klubem. Wydaje się, że samo nadanie nazwy jest czynnością administracyjną, ale zależy nam, aby to nie było samo nadanie nazwy tylko miało szerszy charakter. Jestem po spotkaniu z prezydentem Pustelnikiem, który jest w kontakcie z klubem. Chcemy zorganizować spotkanie z przedstawicielami władz klubu i porozmawiać o tym jak możemy tę wybitną postać upamiętnić w Łodzi, bo jest to ikona dla całego miasta – mówi Bartosz Domaszewicz.