W tym mieście mieszkańcom nie chce się żyć. Liczby mówią same za siebie

Anastazja Lisowska
2025-11-14 5:01

W jednym z największych polskich miast w ostatnich latach wyraźnie widać dramatyczny spadek liczby mieszkańców. W ciągu dwóch dekad populacja zmniejszyła się o ponad 130 000 osób, a tylko w ubiegłym roku zniknęło z niej ponad 6 000 mieszkańców. Liczby pokazują, że wyzwania demograficzne stają się coraz poważniejsze, a władze miasta muszą szukać sposobów, by zatrzymać odpływ mieszkańców.

Łódź

Autor: Pexels.com
  • Jedno z największych miast w Polsce mierzy się z dramatycznym spadkiem liczby mieszkańców.
  • W ciągu dwóch dekad populacja zmniejszyła się o ponad 130 tysięcy osób, a w ubiegłym roku o kolejne 6 tysięcy.
  • Ujemny przyrost naturalny i migracje młodych to główne przyczyny, które sprawiają, że Łódź może opustoszeć.
  • Dowiedz się, jakie działania podejmują władze, aby zatrzymać ten niepokojący trend.

Demograficzny problem Polski

Polska od lat zmaga się z problemem spadającej liczby ludności - według danych GUS w 2024 roku spadła ona poniżej poziomu 37,5 miliona osób, co oznacza niewielki, ale systematyczny spadek w porównaniu z poprzednimi latami. Ujemny przyrost naturalny, starzejące się społeczeństwo oraz migracje zarobkowe za granicę sprawiają, że kraj stoi przed wyzwaniem demograficznym o skali ogólnokrajowej. Ostatnio temat ten zwrócił uwagę także podczas Marszu Niepodległości, gdzie pojawił się baner z nietypowym hasłem, który poruszył media, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Marsz Niepodległości 2025. Ten jeden baner przyćmił wszystko.

W tym mieście sytuacja jest dramatyczna. Liczba ludności spada z roku na rok

W niektórych regionach naszego kraju problem spadającej liczby ludności jest szczególnie dotkliwy. M.in. w Łodzi od lat odnotowuje się niepokojące dane. W ciągu ostatnich dwóch dekad populacja miasta zmniejszyła się o blisko 130 000 osób, a tylko w ubiegłym roku z Łodzi wyprowadziło się ponad 6 000 mieszkańców. Dlaczego tak się dzieje i czy władza podejmuje konkretne kroki, by przeciwdziałać trendowi?

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Indeks zdrowych miast poniżej 300 tys. mieszkańców

Indeks zdrowych miast poniżej 300 tys. mieszkańców
18 zdjęć

W Łodzi nikt nie chce mieszkać

Łódź stoi dziś przed jednym z największych wyzwań demograficznych w Polsce: utrata ponad 130 000 mieszkańców w ciągu dwóch dekad i coroczny ubytek tysięcy osób to nie tylko liczby - to sygnał, że miasto musi pilnie zareagować. Dlaczego jednak sytuacja jest tak dramatyczna? Demografowie i eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników:

  • Ujemny przyrost naturalny
  • Migracja: młodzi ludzie wyjeżdżają z Łodzi
  • Kontekst gospodarczy i przemysłowy: miasto, które było silnie związane z przemysłem włókienniczym, od przełomu lat 80./90. nadal mierzy się z trudnościami transformacji gospodarczej.

Spadek liczby mieszkańców ma wpływ na każdą dziedzinę funkcjonowania miasta: od finansów, przez transport i edukację, aż po miejskie inwestycje. Zamiatanie tego problemu pod dywan nie zmieni faktu, że sytuacja staje się coraz bardziej poważna - relacjonował Sebastian Bulak, radny PiS, cytowany przez Gazetę Wyborczą.

Bez skutecznych działań demograficznych, migracyjnych i gospodarczych Łódź na przestrzeni kolejnych lat może wręcz opustoszeć. Władze widzą jednak problem i z pewnością działają nad tym, by liczba ludności rosła, a mieszkańcy nie opuszczali metropolii.

ŁÓDŹ
DEMOGRAFIA