Jedno z największych miast w Polsce mierzy się z dramatycznym spadkiem liczby mieszkańców.

W ciągu dwóch dekad populacja zmniejszyła się o ponad 130 tysięcy osób, a w ubiegłym roku o kolejne 6 tysięcy.

Ujemny przyrost naturalny i migracje młodych to główne przyczyny, które sprawiają, że Łódź może opustoszeć.

Dowiedz się, jakie działania podejmują władze, aby zatrzymać ten niepokojący trend.

Demograficzny problem Polski

Polska od lat zmaga się z problemem spadającej liczby ludności - według danych GUS w 2024 roku spadła ona poniżej poziomu 37,5 miliona osób, co oznacza niewielki, ale systematyczny spadek w porównaniu z poprzednimi latami. Ujemny przyrost naturalny, starzejące się społeczeństwo oraz migracje zarobkowe za granicę sprawiają, że kraj stoi przed wyzwaniem demograficznym o skali ogólnokrajowej.

W tym mieście sytuacja jest dramatyczna. Liczba ludności spada z roku na rok

W niektórych regionach naszego kraju problem spadającej liczby ludności jest szczególnie dotkliwy. M.in. w Łodzi od lat odnotowuje się niepokojące dane. W ciągu ostatnich dwóch dekad populacja miasta zmniejszyła się o blisko 130 000 osób, a tylko w ubiegłym roku z Łodzi wyprowadziło się ponad 6 000 mieszkańców. Dlaczego tak się dzieje i czy władza podejmuje konkretne kroki, by przeciwdziałać trendowi?

W Łodzi nikt nie chce mieszkać

Łódź stoi dziś przed jednym z największych wyzwań demograficznych w Polsce: utrata ponad 130 000 mieszkańców w ciągu dwóch dekad i coroczny ubytek tysięcy osób to nie tylko liczby - to sygnał, że miasto musi pilnie zareagować. Dlaczego jednak sytuacja jest tak dramatyczna? Demografowie i eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników:

Ujemny przyrost naturalny

Migracja: młodzi ludzie wyjeżdżają z Łodzi

Kontekst gospodarczy i przemysłowy: miasto, które było silnie związane z przemysłem włókienniczym, od przełomu lat 80./90. nadal mierzy się z trudnościami transformacji gospodarczej.

Spadek liczby mieszkańców ma wpływ na każdą dziedzinę funkcjonowania miasta: od finansów, przez transport i edukację, aż po miejskie inwestycje. Zamiatanie tego problemu pod dywan nie zmieni faktu, że sytuacja staje się coraz bardziej poważna - relacjonował Sebastian Bulak, radny PiS, cytowany przez Gazetę Wyborczą.

Bez skutecznych działań demograficznych, migracyjnych i gospodarczych Łódź na przestrzeni kolejnych lat może wręcz opustoszeć. Władze widzą jednak problem i z pewnością działają nad tym, by liczba ludności rosła, a mieszkańcy nie opuszczali metropolii.