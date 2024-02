i Autor: Shutterstock (2) Po 11 latach od operacji kręgosłupa pacjent szpitala w Zgierzu wygrał proces z placówką. Przed sądem wyszło na jaw, że doszło tam do wielu zaniedbań, które skutkowały tym, że mężczyzna zaraził się gronkowcem i wystąpiła u niego posocznica, czyli sepsa, zdj. ilustracyjne

Poszkodowany pacjent zmagał się z sepsą

Walczył o sprawiedliwość 11 lat! Operacja kręgosłupa zamieniła się w koszmar. "Sam wycierał zabrudzoną przy łóżku podłogę"

Po 11 latach od operacji kręgosłupa pacjent szpitala w Zgierzu wygrał proces z placówką. Przed sądem wyszło na jaw, że doszło tam do wielu zaniedbań, które skutkowały tym, że mężczyzna zaraził się gronkowcem i wystąpiła u niego posocznica, czyli sepsa. W takim stanie trafił do szpitala w Łodzi, ale po wyzdrowieniu, nie zapomniał, co spotkało go w Zgierzu.