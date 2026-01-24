Bulwersujące zdarzenie przed finałem WOŚP! Pieniądze ze zbiórki przepadły

38-latek z Warty w województwie łódzkim został zatrzymany przez policję, po tym jak ukradł puszkę z datkami na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W czwartek, 22 stycznia, mężczyzna wyrwał skarbonkę przymocowaną do kasy w jednym z marketów i uciekł. Cała zebrana na pomoc kwota przepadła, bo złodziej wydał wszystko na napoje wyskokowe i artykuły spożywcze. Podczas zatrzymania był nietrzeźwy.

Warta. 38-latek ukradł puszkę WOŚP. Wydał wszystkie pieniądze, zanim złapała go policja

Warta. 38-latek ukradł puszkę WOŚP. Wydał wszystkie pieniądze

Kara maksymalna 10 lat pozbawienia wolności grozi 38-latkowi z Warty, który ukradł puszkę z pieniędzmi na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do policji w Sieradzu w czwartek, 22 stycznia. Jak poinformowała obsługa jednego z marketów na terenie miasta, mimo że skarbonka była przymocowana do kasy, sprawcy zdołał ją wyrwać i uciec. 

Po analizie monitoringu okazało się, że za kradzież odpowiada dobrze znany z wcześniejszych konfliktów z prawem mężczyzna, którego udało się szybko namierzyć.

Niespełna godzinę później policjanci zauważyli typowanego mężczyznę, kiedy wchodził do jednego z bloków mieszkalnych. Chwilę później był już w rękach policjantów. Od 38-latka wyraźnie czuć był alkohol. W rozmowie z policjantami przyznał się do kradzieży. Twierdził, że pieniądze, które wyjął z puszki przeznaczył na alkohol i artykuły spożywcze. W czasie przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli butelkę - przekazała aspirantka sztabowa Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka KPP w Sieradzu.

We krwi mężczyzny ujawniono ostatecznie ponad 1,2 promila alkoholu. Po zatrzymaniu przez policję i przewiezieniu do komendy usłyszał on zarzut kradzieży z włamaniem. Skradzionych pieniędzy nie udało się odzyskać.

