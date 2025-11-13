Wciągnął 29-latkę do auta i odjechał! To jej robił, gdy przez kilka dni więził ją w garażu. Szok w Głownie

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-13 10:59

Policja w Głownie zatrzymała 29-latka, który przez 4 dni więził w garażu byłą partnerkę. Mundurowi poinformowali o szczegółach zdarzenia w środę, 12 listopada. Mężczyzna zatrzymał się przy 29-latce, gdy ta szła ul. Sikorskiego, po czym uderzył ją i wciągnął do auta. Sprawca nie tylko uwięził, ale również bił kobietę, chcąc wymusić na niej zmianę niekorzystnych dla niego zeznań.

Głowno. 29-latek, który więził byłą partnerkę w garażu, zatrzymany

i

Autor: KPP w Głownie/ Materiały prasowe Policja w Głownie zatrzymała 29-latka, który przez 4 dni więził w garażu byłą partnerkę
  • Kobieta z Głowna uciekła z garażu po czterech dniach niewoli, gdzie była przetrzymywana i bita przez byłego partnera.
  • Sprawca uprowadził ją z ulicy, a następnie próbował wymusić zmianę zeznań.
  • Mężczyzna usłyszał dziewięć zarzutów, w tym pozbawienia wolności i spowodowania uszczerbku na zdrowiu.
  • Grozi mu do 7 lat więzienia; dowiedz się, jak doszło do zatrzymania oprawcy.

Głowno. 29-latek, który więził kobietę w garażu, w rękach policji

Niezamknięcie drzwi od garażu pozwoliło uciec mieszkance Głowna, którą były partner przetrzymywał tam przez 4 dni. Koszmar kobiety rozpoczął się 2 listopada, gdy szła ul. Sikorskiego. 29-latek zaatakował ją, uderzając w twarz, a następnie wciągnął siłą do auta i odjechał. Po uwięzieniu w garażu mężczyzna bił byłą partnerkę, chcąc wymusić na niej zmianę niekorzystnych dla niego zeznań.

Poszkodowanej udało się uciec 6 listopada, po czym pobiegła do pobliskiego sklepu spożywczego, skąd wezwano na miejsce służby ratownicze, w tym policję.

Kobieta trafiła na obserwację do szpitala a policjanci rozpoczęli wytężone działania zmierzające do schwytania sprawcy. Zgierscy kryminalni szybko wpadli na trop oprawcy i już po kilku godzinach zatrzymali go w jego miejscu zamieszkania. 29-latek był kompletnie zaskoczony widokiem funkcjonariuszy. Trafił do policyjnej celi - przekazał sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz z KPP w Zgierzu.

Mężczyzna usłyszał łącznie 9 zarzutów, między innymi za:

  • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu;
  • stosowanie przemocy i groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka;
  • bezprawne pozbawienie wolności.

Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Mężczyzna działał w recydywie, więc grozi mu do 7 lat pozbawienia wolności.

Brutalne pobicie w centrum Międzyzdrojów

Polecany artykuł:

Mercedes rozerwany na strzępy, ciężarówka na boku. 37-latek ofiarą śmiertelną p…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GŁOWNO
POLICJA
ZARZUTY