Pogoda w Łodzi: 26-28 czerwca

Koniec tygodnia w Łodzi upłynie pod znakiem typowo letniej aury, która z dnia na dzień będzie się stawała coraz bardziej upalna. Prognozy na cały weekend są bardzo stabilne – mieszkańcy mogą liczyć na bezchmurne niebo i całkowity brak opadów. Wiatr pozostanie słaby, co przy rosnącej temperaturze dodatkowo potęgować będzie odczucie gorąca. Każdy kolejny dzień przyniesie wyższe wartości na termometrach.

Piątek rozpocznie gorący weekend

Weekend rozpocznie się już w piątek, 26 czerwca, bardzo ciepłą pogodą. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do około 31 stopni Celsjusza, a bezchmurne niebo zapewni dużą dawkę słońca od rana do wieczora. Powieje przy tym lekki wiatr z prędkością około 3 m/s. Noc z piątku na sobotę przyniesie ochłodzenie do komfortowych 15 stopni.

Sobota jeszcze cieplejsza

W sobotę, 27 czerwca, trend rosnącej temperatury będzie kontynuowany. Termometry w Łodzi wskażą maksymalnie około 32 stopnie, więc będzie jeszcze cieplej niż w piątek. Podobnie jak dzień wcześniej, na niebie nie pojawią się żadne chmury, a opady deszczu nie są prognozowane. Wiatr będzie nieco słabszy. Na wyraźnie cieplejszą zapowiada się również noc – temperatura minimalna wyniesie około 19 stopni Celsjusza.

Niedziela z kulminacją upałów

Kulminacja gorącej pogody przypadnie na niedzielę, 28 czerwca. Tego dnia Łódź znajdzie się w zasięgu prawdziwego upału, a temperatura w ciągu dnia poszybuje aż do 35 stopni. To będzie zdecydowanie najgorętszy moment weekendu. Przez cały dzień utrzyma się bezchmurne niebo, a słońce będzie operować bardzo mocno. Wiatr osłabnie do około 2 m/s, przez co odczucie upału będzie jeszcze większe. Noc z niedzieli na poniedziałek również zapowiada się bardzo ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 21 stopni.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Tak słoneczna i upalna aura zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, jednak przy tak wysokich temperaturach warto zachować ostrożność. Najlepszym pomysłem będzie szukanie ochłody w cieniu parkowych drzew lub w pobliżu miejskich fontann. Szczególnie w niedzielne popołudnie, gdy upał osiągnie swoje apogeum, należy pamiętać o ochronie głowy przed słońcem i regularnym piciu wody. Całkowity brak deszczu i chmur gwarantuje, że pogoda nie pokrzyżuje weekendowych planów, ale warto je dostosować do wysokich temperatur.

Dane pogodowe: OpenWeather