Pogoda dla Łodzi na weekend 23-25 października

Najbliższe dni w Łodzi przyniosą dwa zupełnie różne oblicza pogody. Weekend rozpocznie się słoneczną i spokojną aurą, która utrzyma się przez niemal dwa dni. Niestety, w niedzielę do miasta dotrze zmiana, która przyniesie chmury, deszcz i znacznie silniejszy wiatr. Warto uwzględnić ten zwrot w pogodzie podczas planowania wolnego czasu.

Słoneczny i najcieplejszy piątek

Piątek, 23 października, zapowiada się na najprzyjemniejszy dzień weekendu. Niebo nad Łodzią będzie bezchmurne, a słońce pozwoli termometrom na osiągnięcie najwyższej wartości w tym okresie – około 14 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą minimalną spadającą do około 3°C. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s, co dodatkowo umili przebywanie na zewnątrz.

Sobota wciąż pogodna i bez opadów

W sobotę pogoda w Łodzi będzie kontynuacją tej z piątku, choć na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie. Mimo to nie należy spodziewać się opadów deszczu. Temperatura maksymalna będzie bardzo podobna i sięgnie około 13 stopni Celsjusza. Co ciekawe, noc z soboty na niedzielę okaże się znacznie cieplejsza od poprzedniej – słupki rtęci nie spadną poniżej 6°C. Wiatr utrzyma swoją niewielką prędkość na poziomie około 3 m/s.

Niedziela przyniesie załamanie pogody

Ostatni dzień weekendu przyniesie wyraźne pogorszenie aury. Niebo nad miastem niemal całkowicie zasnują chmury, z których spadnie deszcz. Prognozowana suma opadów to ponad 6 mm. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 11 stopni Celsjusza. Dodatkowo wyraźnie nasili się wiatr, osiągając w porywach prędkość około 5 m/s, co w połączeniu z deszczem i niższą temperaturą sprawi, że odczucie chłodu będzie bardziej dotkliwe.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Piątkowe słońce i sobotnia aura bez deszczu będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. To dobry moment na dłuższe spacery, wycieczki rowerowe czy spotkania w plenerze, zwłaszcza że temperatury w ciągu dnia będą komfortowe. Z kolei niedzielne plany warto przenieść pod dach. Deszcz i chłodny wiatr mogą skutecznie zniechęcić do przebywania na zewnątrz, dlatego lepszym wyborem mogą okazać się wizyty w kinie, muzeach czy spokojny czas spędzony w kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather