Pogoda w Łodzi: 6-8 listopada

Mieszkańcy Łodzi w najbliższy weekend nie muszą obawiać się deszczu, ale prognozy wskazują na wyraźną zmianę aury. Piątek, sobota i niedziela przyniosą zupełnie inne warunki – od zachmurzenia i stosunkowo wysokiej temperatury po bezchmurne niebo i chłód. Największa różnica będzie odczuwalna w nocy z piątku na sobotę.

Pochmurny, ale najcieplejszy piątek

Weekend w Łodzi rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia. W piątek, 6 listopada, niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, ale będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień z całego weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 11 stopni Celsjusza. Noc również będzie łagodna, z temperaturą minimalną na poziomie około 2°C. Wiatr powieje z prędkością do 2 m/s, więc nie będzie mocno odczuwalny.

Chłodna i słoneczna sobota

Zupełnie inaczej zapowiada się sobota. Tego dnia w pogodzie nastąpi wyraźny zwrot. Chmury całkowicie ustąpią, a nad Łodzią zaświeci słońce. Za rozpogodzeniami pójdzie jednak spore ochłodzenie. W ciągu dnia temperatura maksymalna sięgnie zaledwie 6°C, czyli będzie o niemal połowę niższa niż w piątek. Noc z soboty na niedzielę przyniesie pierwszy przymrozek – temperatura spadnie do około -2 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie, osiągając prędkość około 1,5 m/s.

Niedziela z przymrozkami, ale bez chmur

Niedziela będzie kontynuacją słonecznej, ale chłodnej aury. Niebo nad Łodzią pozostanie bezchmurne przez cały dzień. Poranek znów będzie mroźny, z temperaturą minimalną w okolicach -2°C. W ciągu dnia słońce ogrzeje powietrze do maksymalnie 7 stopni. Wiatr będzie wiał z podobną siłą jak w piątek, osiągając prędkość około 2 m/s. Weekend zakończy się więc pogodną, ale już wyraźnie jesienną atmosferą.

Jak spędzić taki weekend w Łodzi?

Brak deszczu zachęca do aktywności na zewnątrz, ale warto dopasować plany do zmieniającej się aury. Piątkowy wieczór, mimo chmur, będzie najcieplejszy, co sprzyja późniejszym wyjściom. Słoneczna sobota i niedziela to z kolei idealny czas na spacery w miejskich parkach czy odkrywanie architektury miasta w jesiennym słońcu. Należy jednak pamiętać o ciepłym ubraniu, ponieważ temperatury w ciągu dnia nie będą wysokie, a poranki i wieczory okażą się już mroźne.

Dane pogodowe: OpenWeather