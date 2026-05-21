Weekend w Łodzi z rosnącą temperaturą. Niedziela przyniesie deszcz i zmianę pogody

Pogoda w Łodzi: 22-24 maja

Nadchodzący weekend w Łodzi upłynie pod znakiem rosnących temperatur, jednak aura nie będzie stabilna. Mieszkańców czeka stopniowe ocieplenie, które osiągnie swoje maksimum w niedzielę. Podczas gdy piątek i sobota przyniosą sporo chwil bez deszczu, ostatni dzień weekendu wprowadzi zmianę w postaci opadów. Najcieplej będzie właśnie wtedy, co stworzy wyraźny pogodowy kontrast.

Suchy, ale pochmurny piątek

Weekend rozpocznie się w Łodzi od pochmurnej aury. W piątek, 22 maja, niebo będzie w dużej mierze zasłonięte chmurami, co może ograniczyć ilość słońca. Prognozy są jednak optymistyczne, jeśli chodzi o opady – tego dnia nie powinno padać. Będzie to najchłodniejszy dzień weekendu, choć temperatury pozostaną na przyjemnym poziomie. W nocy termometry wskażą około 10 stopni Celsjusza, a w najcieplejszym momencie dnia można spodziewać się blisko 21°C. Wiatr będzie odczuwalny, ale nieuciążliwy, a jego średnia prędkość wyniesie około 3 m/s.

Sobota z większą ilością słońca

Znaczną poprawę pogody przyniesie sobota, 23 maja. Ten dzień zapowiada się na najprzyjemniejszy w całym weekendzie dla mieszkańców Łodzi. Na niebie pojawi się znacznie więcej przejaśnień, a zachmurzenie określane jest jako małe. Przełoży się to na więcej słońca i odczuwalnie wyższą temperaturę. Minimalna wartość w nocy wzrośnie do około 12°C, a w ciągu dnia słupki rtęci sięgną nawet 22 stopni. Dodatkowo wiatr wyraźnie osłabnie, wiejąc z prędkością około 2 m/s. To będzie idealny moment na aktywności na zewnątrz, ponieważ deszcz nie jest prognozowany.

Niedziela przyniesie zmianę i opady

Zupełnie inaczej aura ukształtuje się w niedzielę, 24 maja, która przyniesie pogodowy zwrot. To będzie zdecydowanie najcieplejszy dzień weekendu, kiedy temperatura w Łodzi osiągnie swoje maksimum. Wartości minimalne utrzymają się na poziomie około 14°C, a w ciągu dnia termometry mogą pokazać nawet 24 stopnie. Niestety, wyższej temperaturze towarzyszyć będzie wyraźne pogorszenie pogody. Prognozowane są słabe, ale odczuwalne opady deszczu, których suma może wynieść blisko 4 mm. Wiatr ponownie przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s, co sprawi, że pogoda będzie bardziej dynamiczna.

Jak spędzić weekend w Łodzi?

Pogoda w Łodzi zachęca do zaplanowania aktywności na zewnątrz, zwłaszcza w korzystniejszej części weekendu. Sobota, z małym zachmurzeniem i przyjemną temperaturą, stworzy idealne warunki do długich spacerów, wycieczek rowerowych czy spotkań w parkach. Piątek, mimo większej ilości chmur, również pozwoli na korzystanie z uroków miasta bez obaw o deszcz. Niedziela z kolei, z uwagi na prognozowane opady, może wymagać pewnej elastyczności w planach. Chociaż będzie najcieplej, warto mieć pod ręką parasol lub wybrać miejsca, które oferują schronienie przed lekkim deszczem.

Dane pogodowe: OpenWeather