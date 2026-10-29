Pogoda w Łodzi: 30 października - 1 listopada

Koniec października i początek listopada w Łodzi upłyną pod znakiem dużego zachmurzenia i stopniowo rosnącej temperatury. Prognozy nie przewidują gwałtownych zjawisk, jednak jeden dzień wyraźnie odróżni się opadami deszczu. Najcieplej będzie w niedzielę, która jednocześnie zapowiada się jako jedyny całkowicie bezdeszczowy dzień weekendu.

Chłodny i pochmurny piątek

Weekend rozpocznie się w Łodzi chłodną aurą. W piątek, 30 października, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 8 stopni Celsjusza. Noc przyniesie spadek temperatury do około 3°C, co sprawi, że będzie to najzimniejszy poranek w ten weekend. Niebo przez cały dzień pozostanie szczelnie zakryte chmurami, a miejscami mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Deszczowa sobota w Łodzi

Sobota, 31 października, przyniesie zmianę w pogodzie, która może wpłynąć na weekendowe aktywności. Tego dnia w Łodzi prognozowane są słabe, ale odczuwalne opady deszczu. Temperatura minimalna wzrośnie do około 6°C, a maksymalna sięgnie blisko 9 stopni. Niestety, wyższą temperaturę zrównoważy nieprzyjemna aura. Wzrośnie także prędkość wiatru, który w porywach osiągnie około 3 m/s, potęgując uczucie chłodu mimo nieco wyższych wskazań na termometrach.

Niedziela najcieplejsza, ale bez słońca

Ostatni dzień weekendu, 1 listopada, zapowiada się jako najprzyjemniejszy pod względem pogody, mimo utrzymującego się zachmurzenia. Przede wszystkim w niedzielę w Łodzi nie należy spodziewać się żadnych opadów deszczu. Będzie to również najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną na poziomie 9 stopni Celsjusza. Noc również będzie cieplejsza niż na początku weekendu, z temperaturą około 5°C. Wiatr uspokoi się i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Weekend w Łodzi. Jak zaplanować czas?

Zmienna aura będzie wymagała dobrego zaplanowania wolnego czasu. Deszczowa sobota może być dobrą okazją do nadrobienia zaległości kulturalnych, wizyty w kinie lub spędzenia czasu w jednej z kawiarni czy restauracji. Niedziela natomiast, jako najcieplejszy i bezdeszczowy dzień weekendu, stwarza najlepsze warunki do aktywności na zewnątrz. To dobry moment na dłuższy spacer po mieście czy wizytę w jednym z parków, nawet jeśli niebo pozostanie całkowicie pochmurne.

Dane pogodowe: OpenWeather