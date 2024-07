W całym kraju strażacy odebrali do godz. 15 ponad 1300 zgłoszeń dotyczących gwałtownych wiatrów i silnych opadów - poinformował PAP rzecznik komendanta głównego st. bryg Karol Kierzkowski. W Łodzi zginęła rowerzystka uderzona spadającym konarem.

Wichury nad Polską. W Łodzi drzewo zabiło rowerzystkę

Do tragedii doszło około godz. 13 przy ul. Skrzydlatej na Arturówce. To zalesiony teren Lasu Łagiewnickiego. - Na drodze gruntowej w rejonie Arturówki powalone wiatrem drzewo spadło na kobietę, która w złych warunkach atmosferycznych jechała przez teren leśny. Mimo udzielenia kobiecie pomocy nie udało się jej uratować – potwierdził informację mł.asp. Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Przybyły na miejsce lekarz pogotowia stwierdził zgon 61-letniej kobiety. W akcji ratunkowej poza załogą pogotowia brały udział trzy zastępy straży pożarnej, w tym jeden zespół z OSP. - Była to jedna ze 169 interwencji zgłoszonych od godz. 7.00 w niedzielę i związanych z usuwaniem skutków wichury w Łodzi – powiedział PAP rzecznik KW PSP w Łodzi Jędrzej Pawlak.

Wichury w Polsce. Ostrzeżenia IMGW

Obecnie ostrzeżenia IMGW przed wichurami obowiązują we wschodniej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i części woj. mazowieckiego. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków zachodnich - czytamy w ostrzeżeniu wydanym dla woj. podlaskiego. Mocno będzie wiało co najmniej do północy.