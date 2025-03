Wielka akcja policji. Grupa przestępcza działała w kilku województwach. Mówią o milionie zł

3-letni chłopczyk błąkał się po ulicy. Miał tylko pieluszkę i body. Policjanci dotarli do matki i oniemieli

Wielka akcja policji w Kujawsko-Pomorskiem

W marcu 2025 roku funkcjonariusze przeprowadzili akcję, która doprowadziła do rozbicia szajki złodziei samochodowych. Złodzieje działali na dużą skalę, kradnąc luksusowe auta z terenu kilku województw. Następnie pojazdy trafiały do dziupli samochodowej, gdzie były rozbierane na części. Młodsza aspirant Aneta Placek z KMP Skierniewice wskazała, że początkiem sprawy było śledztwo w sprawie kradzieży samochodu marki KIA w 2024 roku. Policjanci stopniowo gromadzili dowody, które pozwoliły im na namierzenie członków grupy przestępczej.

- Kulminacją śledztwa była akcja przeprowadzona 25 marca 2025 roku pod Toruniem. Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn na gorącym uczynku, podczas przekazywania skradzionego hyundaia paserom. Następnie udali się do dziupli samochodowej na terenie powiatu inowrocławskiego, gdzie zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za demontaż pojazdów - wyjaśnia mł. asp. Placek. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z akcji.

Zarzuty dla członków złodziejskiej szajki

W dziupli policjanci znaleźli ogromną ilość części samochodowych, w tym:

silniki,

podzespoły,

elementy karoserii,

zabezpieczono również urządzenia elektroniczne, które mogły służyć do kradzieży aut, takie jak zagłuszarki sygnałów GPS.

Zatrzymani mężczyźni w wieku od 29 do 50 lat usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży i paserstwa. Trzem z nich grozi do 15 lat więzienia, a pozostałym do 12 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Skuteczność policjantów wynika z dużego doświadczenia służących w niej policjantów. Ich zaangażowanie oraz determinacja sprawiają, że nawet najbardziej zawiłe i rozbudowane sprawy dotyczące kradzieży pojazdów, kończą się sukcesem. Służba w tych komórkach wymaga od policjantów często szybkich i dynamicznych działań - podkreśla oficer prasowa skierniewickiej komendy.

