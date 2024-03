Czy trzeba iść do kościoła w Wielki Czwartek?

To dość powszechna wiedza, ale co roku i tak pojawia się sporo pytań. Nasi dziennikarze postanowili rozwiać wszystkie wątpliwości czytelników. Jeśli są jeszcze osoby, które nie wiedzą, czy trzeba iść do kościoła w Wielki Czwartek, odpowiadamy krótko - nie. Mimo że to początek Triduum Paschalnego, które poprzedza Wielkanoc, a do tego wierni biorą udział m.in. w dwóch specjalnych mszach: Mszy Krzyżma (rano) i Mszy Wieczerzy Pańskiej (wieczorem), to jednocześnie nie mają obowiązku uczestniczyć ani w nich, ani w innych ceremoniach przypadających tego samego dnia.

Z tych grzechów nie musisz się spowiadać. Większość katolików o tym nie wie! Spore zaskoczenie

Kodeks Prawa Kanonicznego i wytyczne Konferencji Episkopatu Polski mówią jasno, że do kościoła trzeba iść w każdą niedzielę i w święta nakazowe. Wielki Czwartek, mimo swojego uroczystego charakteru, świętem nakazowym nie jest. Jeśli chodzi o Wielkanoc, to tego grona są za to zaliczane: Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny, gdy mamy obowiązek wziąć udział w jednej z organizowanych w te dni mszy.

III Akademicki Jarmark Wielkanocny przyciągnął tłumy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Piękne kościoły w Polsce. Podziwiają je wierni z różnych zakątków kraju. Zobacz zdjęcia w galerii