Wielki huk i auta stanęły w ogniu. Kierowca BMW nie żyje. Miał około 20 lat

Łowicz. Śmiertelny wypadek. Kierowca BMW nie żyje. Pożar na DW nr 704

W miejscowości Gizno pod Łowiczem doszło w środę, 14 lutego, do śmiertelnego wypadku, którego ofiarą jest kierowca BMW. Przed godz. 4 mężczyzna, prawdopodobnie w wieku ok. 20 lat, jechał drogą wojewódzką nr 704, gdy zderzył się - w nieznanych na razie okolicznościach - z poruszającym się z naprzeciwka volkswagenem transporterem prowadzonym przez 47-latka. W busie przewożony był azot, w wyniku czego doszło do pożaru obu pojazdów. Gdy na miejsce dotarły służby, obaj kierowcy znajdowali się na jezdni.

- Prowadzący BMW był reanimowany, ale jego życia nie udało się uratować, natomiast drugi z mężczyzn, mieszkaniec powiatu gorlickiego, został zabrany karetką pogotowia do szpitala w Skierniewicach - relacjonuje nadkomisarz Urszula Szymczak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Jak dodaje kobieta, droga wojewódzka nr 704, na odcinku od autostrady A2 do drogi krajowej nr 14, nadal jest zablokowana, dlatego mundurowi wyznaczyli objazdy. Wszystkie czynności prowadzone na miejscu, tj. m.in. oględziny i ustalania świadków wypadku, prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łowiczu.